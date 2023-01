Marché de l’occasion : la pire année depuis 2000

Si le marché du neuf fait grise mine avec une diminution des ventes de 7,8 % (-10,3 % en prenant en compte les utilitaires), les professionnels de l’occasion sont encore plus à plaindre avec une baisse de 14,1 % par rapport à l’année précédente. C’est ce que révèle le bilan annuel du site d’annonces AutoScout 24.

Plusieurs facteurs expliquent cette chute. L’offre peu abondante avait déjà conduit à un ralentissement du marché l’année dernière. Celui de l’occasion n’a donc pas pu compenser le manque de véhicules neufs mis en circulation par les constructeurs, et surtout les prix ont grimpé en flèche. Toujours selon AutoScout 24, les tarifs ont augmenté en moyenne de 15,7 % ! Seulement, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne puisque les prix des modèles à essence se sont envolés de 20,7 %, alors que dans le même temps, ceux des diesel n’ont augmenté "que" de 9 %.

Résultat, 5 127 955 voitures ont trouvé acquéreur, le pire score depuis 2000. L’année dernière, plus de 5,9 millions de véhicules ont été vendus.

Les voitures âgées plébiscitées

Sans surprise, le manque de disponibilité des très jeunes occasions (un an et moins) a réduit de 34,3 % les immatriculations dans ce segment. Les jeunes occasions (de 2 à 5 ans) représentent le gros du marché avec 27 % des parts, mais ont perdu en 2022 un volume de 15,9 %. Ce sont les plus âgés qui tirent leur épingle du jeu. En effet, les 11-15 ans progressent de 4,8 % et les 16 ans et plus affichent une santé de fer avec + 17 % ! Ce sont ici les petits prix qui attirent.

Dans le top 5 des meilleures ventes, la Clio est largement en tête (6,5 % de part de marché), suivie de la Citroën C3 (3,7 %), de la Peugeot 208, de la Citroën C4 et la Renault Twingo (toutes les trois à 2,7 %).