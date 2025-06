Un Classe G très spécial qui séduira les chasseurs

Dans le monde du luxe et du tuning, il existe plusieurs approches pour séduire les clients : l'ajout massif de puissance, l'installation d'un kit carrosserie musclé et/ou l'application d'un badge exclusif. Ce Mercedes Classe G va encore plus loin avec des accessoires pour le moins insolites. Voyez plutôt.

Le nom du modèle en question : Carlex Design G-Viking. Le 4x4 allemand se démarque dans cette configuration d'un exemplaire ordinaire par une présentation spécifique en partenariat avec la marque suédoise d'armurerie de luxe VO Vapen. Conformément au secteur d'activité de cette société, le véhicule haut sur pattes germanique reçoit un look bois et métal grâce à des poussières de diamants sur la carrosserie ainsi qu'une peinture biton mêlant du marron et du gris. L'habitacle s'habille pour sa part de cuir et de gravures semblables à celles des quatre carabines qui accompagnent ce 4x4.

Le Mercedes Classe G, une icône à personnaliser

Le modèle rétro de la marque à l'étoile séduit régulièrement les préparateurs grâce à sa forte personnalité. Après le Classe G façon Barbie, Carlex propose ici une auto à un seul exemplaire au positionnement très différent. Pour mémoire, en version AMG, le G63 délivre au sol via quatre roues motrices 605 chevaux pour 850 Nm de couple. Ses prix démarrent à 207 051 euros.