Mercedes déplore une contrefaçon toujours plus inquiétante, et pour cause

Mercedes collabore étroitement avec les douanes, les autorités de contrôle du commerce et les forces de l’ordre au niveau mondial. Une coopération qui porte ses fruits à la vue des chiffes publiés. Si la saisie de 1,5 million de pièces contrefaites en 2024 est un peu moins importante par rapport à l’année précédente (1,6 million), il n’en demeure pas moins impressionnant.

Ces millions de pièces ont conduit à 793 perquisitions, « une tendance à la hausse » avec une augmentation de 7 %. Dans les faits, Mercedes examine en interne les offres sur différents sites internet, suit les pistes de la contrefaçon et tente de remonter jusqu’aux sites de production des contrefacteurs. Les résultats de leur recherche sont ensuite transmis aux autorités compétentes.

Mercedes a par ailleurs constaté que les produits très haut de gamme sont de plus en plus contrefaits, notamment ceux destinés à AMG et Maybach.

La multiplication des sites de revente et le développement des réseaux sociaux rendent encore plus compliquées les recherches. En 2024, plus de 212 000 annonces de pièces Mercedes contrefaites ont été supprimées.

80 000 pièces saisies à Marseille

Pour éviter de se retrouver avec une pièce non conforme, il faut absolument privilégier les sites qui ont pignon sur rue, et un prix trop bas doit vous alerter. Fuyez également les pièces proposées sur les réseaux sociaux. Si des tapis de sol de rechange de fabrication bon marché ne peuvent guère causer de dommages, il en est autrement des éléments de sécurité. Certains composants de freinage peuvent allonger de dix mètres ou plus la distance de freinage d’un véhicule, initialement de 37 mètres. Certaines plaquettes de frein contiennent des herbes séchées ! Un pare-brise contrefait pourrait partir en éclat et blessé ses occupants lors d’un choc.

Le travail réalisé par Mercedes et les chiffres communiqués sont certainement loin de la réalité. Combien de pièces passent entre les mailles du filet ? Impossible à dire.

En septembre 2024, les douaniers marseillais faisaient état de 80 000 contrefaçons saisies en 18 mois. Filtre à air, filtre à huile, vases d’expansion, joints de culasse ou encore amortisseurs, on y trouve une grande variété de pièces. Renault, Peugeot, Toyota, de nombreux constructeurs sont touchés par ce phénomène. En début d'année, un distributeur chinois Volvo s'est fait épingler avec des enceintes contrefaites dans ses voitures.