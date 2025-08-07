Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Mercedes

Mercedes déplore une contrefaçon toujours plus inquiétante, et pour cause

Dans Pratique / Sécurité

Julien Bertaux

0  

La firme allemande s’attaque depuis plusieurs années à la contrefaçon de ses pièces détachées. Pour la seule année 2024, plus de 1,5 million de pièces contrefaites, qui ont conduit à près de 800 perquisitions, ont été saisies.

Mercedes déplore une contrefaçon toujours plus inquiétante, et pour cause
Les pièces de contrefaçon posent un sérieu problème de sécurité.

Mercedes collabore étroitement avec les douanes, les autorités de contrôle du commerce et les forces de l’ordre au niveau mondial. Une coopération qui porte ses fruits à la vue des chiffes publiés. Si la saisie de 1,5 million de pièces contrefaites en 2024 est un peu moins importante par rapport à l’année précédente (1,6 million), il n’en demeure pas moins impressionnant.

Ces millions de pièces ont conduit à 793 perquisitions, « une tendance à la hausse » avec une augmentation de 7 %. Dans les faits, Mercedes examine en interne les offres sur différents sites internet, suit les pistes de la contrefaçon et tente de remonter jusqu’aux sites de production des contrefacteurs. Les résultats de leur recherche sont ensuite transmis aux autorités compétentes.

Ceci n'est qu'un échantillon de l'éventail de pièces saisies.
Ceci n'est qu'un échantillon de l'éventail de pièces saisies.

Mercedes a par ailleurs constaté que les produits très haut de gamme sont de plus en plus contrefaits, notamment ceux destinés à AMG et Maybach.

La multiplication des sites de revente et le développement des réseaux sociaux rendent encore plus compliquées les recherches. En 2024, plus de 212 000 annonces de pièces Mercedes contrefaites ont été supprimées.

80 000 pièces saisies à Marseille

Pour éviter de se retrouver avec une pièce non conforme, il faut absolument privilégier les sites qui ont pignon sur rue, et un prix trop bas doit vous alerter. Fuyez également les pièces proposées sur les réseaux sociaux. Si des tapis de sol de rechange de fabrication bon marché ne peuvent guère causer de dommages, il en est autrement des éléments de sécurité. Certains composants de freinage peuvent allonger de dix mètres ou plus la distance de freinage d’un véhicule, initialement de 37 mètres. Certaines plaquettes de frein contiennent des herbes séchées ! Un pare-brise contrefait pourrait partir en éclat et blessé ses occupants lors d’un choc.

Le travail réalisé par Mercedes et les chiffres communiqués sont certainement loin de la réalité. Combien de pièces passent entre les mailles du filet ? Impossible à dire.

En septembre 2024, les douaniers marseillais faisaient état de 80 000 contrefaçons saisies en 18 mois. Filtre à air, filtre à huile, vases d’expansion, joints de culasse ou encore amortisseurs, on y trouve une grande variété de pièces. Renault, Peugeot, Toyota, de nombreux constructeurs sont touchés par ce phénomène. En début d'année, un distributeur chinois Volvo s'est fait épingler avec des enceintes contrefaites dans ses voitures.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

SPONSORISE

Actualité

Voir toute l'actu

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/