Le concept Mercedes-Maybach qui veut jouer aux aventuriers

Qui aurait cru qu'un jour Maybach serait associé à des SUV et des véhicules aux prétentions d'aventurier ? L'histoire de la marque l'associe à des berlines très haut de gamme (si l'on exclut la Seconde Guerre Mondiale...), jusqu'à ce que Mercedes remette la main sur la maison allemande, la transforme en ligne à part dans le catalogue et l'applique... au GLS.

Une première qui ne sera pas une dernière puisque Mercedes-Maybach avait dévoilé le concept EQS préfigurant le futur SUV électrique de luxe. Et aujourd'hui, Maybach lève le voile sur un projet qui aurait dû voir le jour dans d'autres circonstances.

Le "Project Maybach" est parti d'une feuille blanche est a été pensé en collaboration avec Virgil Abloh, ce directeur artistique de Louis Vuitton, disparu il y a quelques jours d'un cancer.

Un immense baroudeur de plus de six mètres de long, 100 % électrique. Malheureusement, et c'est bien dommage, Maybach ne donne aucune indication technique sur ce concept qui dispose de panneaux solaires placés sous le capot vitré.

Ce géant deux portes, qui adopte une direction artistique qui semblerai presque inspirée de certaines autos du Dakar (la teinte beige, la galerie de toit, l'intérieur aux rappels de modèles des années 80), est exposé en ce moment même au musée Rubell avec un accès privilégié pour les étudiants d'écoles de design. Comme un dernier hommage à Virgil Abloh, qui venait tout juste de passer le cap de la quarantaine.