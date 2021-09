Salon de Munich 2021 - Concept Maybach EQS : le futur du GLS

Mercedes n'y va pas par quatre chemins pour parler de son concept Maybach EQS : le "premier SUV entièrement électrique dans le segment du luxe". Les Tesla Model X, Audi e-tron et autre mastodontes zéro émission n'ont qu'à bien se tenir. Evidemment, ces modèles boxent dans une catégorie inférieure à celle de l'EQS qui, comme son nom ne l'indique pas, est donc bien un SUV. La suite logique au GLS Maybach, un des deux produits de la division grand luxe désormais totalement intégrée à Mercedes, avec la Maybach S.

Le constructeur a adopté ce qu'il appelle le "seamless design", à savoir un style sans rupture, avec des lignes douces, continues, et des surfaces qui se poursuivent d'une aile à un capot, d'un capot à un pavillon sans interruption brutale. Le Maybach GLS était déjà un peu dans cet esprit, le concept Mercedes-Maybach EQS l'est encore plus.

Les plus observateurs auront noté le lettrage "Maybach" sur le capot avant avec l'étoile Mercedes verticale (chose que l'on ne voit plus vraiment chez Mercedes). Les feux ont droit à un traitement un peu particulier avec des optiques LED mettant "en scène la lumière avec des blocs diamantés individuels, encadrés d’un filet à mailles fines de l’emblème Maybach". Là encore, le luxe passe par la signature lumineuse, plus que jamais symbole immédiatement visible du savoir-faire d'une marque en matière de haut de gamme.

Le reste du design extérieur se caractérise par les traditionnels marche-pieds motorisés et les énormes jantes 24 pouces à cinq rayons. L'ouverture des portes est quant à elle automatique, mais sera... en option. Oui, même à ce niveau de prestation et de tarifs ! Ces portes s'ouvrent automatiquement à l'approche du conducteur, qui pourra par ailleurs ouvrir toutes les portes à distance.

A l'intérieur, on retrouve l'ambiance déjà très cosy du Maybach GLS. La marque allemande a mis l'accent sur le monde du luxe et du yachtisme, en proposant notamment du piano laqué "blanc" avec des matériaux bleu marine. Au niveau des interfaces numériques, Mercedes a développé un système dans lequel toutes les fonctions principales de bases sont accessibles en niveau 1. C'est à dire que le passager n'aura pas besoin de fouiller dans les menus pour les retrouver.

Une plateforme spécifique

Ce Mercedes-Maybach EQS repose sur une plateforme spécifique, uniquement pensée pour l'électrique. En clair, il n'y aura pas deux versions de cette auto au catalogue, avec un V12 et une autre zéro émission. Le constructeur va d'ailleurs s'appuyer sur cette plateforme pour proposer plus tard l'EQS SUV, qui sera chez Mercedes, et non Maybach. Il s'agira en fait d'une suite au GLS, puisque le passage au tout électrique a déjà été programmé et arrivera avant la fin de la décennie. Mercedes ne confirme aucune donnée technique mais ce Maybach EQS est proche de la production et l'autonomie tournerait autour des 600 km.