Maybach fête ses 100 ans avec un V12 et deux modèles

C'était un mois de septembre 1921, au salon de Berlin. Wilhelm Maybach et son fils Karl, qui travaillent déjà depuis des années ensemble, dévoilent leur première auto : la W 3. Maybach est né et sera, dans les années 20, un des grands noms du luxe automobile comme il en existait tant en cette période d'avant-guerre. Maybach restera indépendant pendant des décennies avant que Mercedes ne reprenne la maison allemande du raffinement, au moment de la mort de Karl, en 1960.

Maybach connut une courte période d'indépendance entre 2002 et 2014, durant laquelle la marque s'était fait connaître par les 57 et 62, ces limousines Pullman vaguement basées sur la Mercedes Classe S. Le lien entre Maybach et Mercedes est éternel, et le constructeur allemand remet à nouveau la main sur Maybach en 2014. Aujourd'hui, Maybach est une ligne à part au sein du catalogue, et ne concerne que deux modèles. En attendant la première Maybach électrique, signe d'un changement de temps, la division luxe fête ses 100 ans avec une édition limitée à 100 exemplaires sur GLS et Classe S à moteur V12 de 612 ch à transmission intégrale.

Les deux autos sont peintes à la main avec une livrée biton argent high-tech/bleu nautique du plus bel effet, associée à des jantes spécifiques forgées à la finition grise. Les badges "Edition 100" se retrouvent sur le montant arrière des deux autos.

"Une housse de voiture arborant l'emblématique double M ainsi qu'un étui raffiné, fait main, en cuir souple blanc cristal ou noir au format dossier - destiné à ranger les clés et les papiers - soulignent encore l'exclusivité de l'édition. Dans le cadre de l'édition anniversaire, les partenaires de longue date de Mercedes-Maybach conçoivent également des séries spéciales strictement limitées : Le partenaire de licence Maybach Icons of Luxury propose ainsi un stylo-plume serti de diamants issu de la collection Maybach the Peak", précise le communiqué. C'est ça, aussi, le grand luxe.