Vous pensez avoir tout vu en matière d'usage insolite de la chose automobile ? Et bien non. La preuve avec le youtubeur très créatif Pablo Rochat ayant eu pour idée originale d'utiliser ses essuie-glaces pour rendre plus savoureux ses nuggets de poulet. L'homme publie en effet sur la plateforme américaine regorgeant de clips de ce genre une vidéo montrant la démarche gastronomique de A à Z, dans sa globalité.

Il sauce ses nuggets avec des essuie-glaces

La séquence débute avec la présence d'une petite pièce de viande blanche panée fixée à l'extrémité du dispositif mécanique habituellement dédié à l'essuyage de la pluie. Les premières secondes de la séquence ont déjà de quoi éveiller l'étonnement et la curiosité. Surgit ensuite du bas de l'image un contenant bien connu des amateurs de fast-food : un petit pot à la sauce rouge, un petit pot de Tomato Ketchup. La manœuvre prend alors tout son sens en voyant le positionnement du condiment. Pablo Rochat emploie effectivement le mouvement des balais d'essuie-glaces pour saucer ses nuggets.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Un grand classique

Pour rappel, les nuggets McDonald's répondent en France à l'appellation Chicken McNuggets. Ces derniers sont commercialisés chez nous via des portions de quatre, six, neuf ou vingt pièces. Leur histoire débutait dans les années 70 lorsque la chaîne d'outre-Atlantique souhaitait diversifier son menu. Une recette inventée à l'époque par l'Américain Robert Carl Baker. Le poulet pané pratique à manger rejoignait définitivement la carte en 1980.