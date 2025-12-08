Ceci serait le nouveau DS N°7

Ds Automobiles court toujours après l’augmentation de ses volumes de ventes, même si son nouveau directeur Xavier Peugeot nous affirmait récemment que la marque est déjà bénéficiaire au sein du groupe Stellantis.

Elle vient de lancer sur le marché la DS N°4, version restylée de la compacte DS 4, quelques semaines après son haut de gamme électrique le crossover N°8. Et la prochaine présentation officielle, ce sera celle du tout nouveau N°7 qui remplacera le DS 7 actuel sur le segment des SUV familiaux premium, face aux BMW X3 et autres Audi Q5.

Une fuite du manuel propriétaire ?

L’image que vous pouvez observer sur le forum Autopareri montrerait justement ce nouveau DS N°7. Elle proviendrait, d’après le membre du forum ayant partagé ce contenu, du manuel d’utilisation du véhicule fourni à l’achat avec.

L’image ne permet pas de voir la face avant ni les différences de couleurs de la voiture, mais on remarque des feux arrière très effilés qui semblent descendre quasiment jusqu’aux passages de roues. La silhouette est assez massive avec une ligne de caisse très haute. Elle ne s’éloigne pas tant que ça de celle d’un Peugeot 3008.

Électrique et thermique

Ce nouveau DS N°7 doit être lancé officiellement sur le marché dans le courant de l’année prochaine. Il se pourrait même qu’il soit dévoilé à l’occasion du salon de Bruxelles 2026 dès le mois de janvier.

Ce DS N°7 laissera le choix entre des motorisations 100 % électriques et thermiques (à hybridation légère de 145 chevaux et à hybridation rechargeable de 195 ou 225 chevaux), mais oublierait le diesel contrairement à la récente DS N°4 et au DS 7 actuel. Il sera logiquement moins élitiste que le DS N°8, affiché à partir de 59 500€ actuellement.