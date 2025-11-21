Quels sont les SUV urbains français qui décotent le moins ?

« Ca décote ou pas ? » Voici l’une des interrogations qui revient à chaque fois que l’on souhaite acquérir un modèle. Puisque l’idée de le revendre un jour reste omniprésente, nous souhaitons tous posséder une voiture dont la valeur résiduelle demeure la plus haute possible.

Depuis la fin du Covid, les décotes sont nettement moins soutenues qu’auparavant, mais il existe toujours des différences entre les modèles. Qualités, défauts, volume sur le marché, image de marque, et bien sûr rapport entre l’offre et la demande, les critères qui permettent d’évaluer les valeurs sont nombreuses. Sans rentrer ici dans les détails, nous avons comparé les décotes des SUV urbains de nos marques tricolores.

Grâce aux nombreuses données provenant du site marchand La Centrale, qui regroupe à l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes pas moins de 386 000 annonces, voici les décotes des Citroën C3 Aircross, DS 3, Peugeot 2008 et Renault Captur. Afin d’affiner les résultats, nous avons comparé ces différents modèles par énergie (essence, diesel et électrique).

Si vous possédez un de ces modèles, cela vous permettra de mieux comprendre pourquoi votre voiture est plus chère, ou moins chère, que ses concurrentes. Si au contraire, vous êtes en phase d’achat, les chiffres mentionnés sont un bon indicateur de la future décote face aux autres modèles.

Décote des SUV à essence

Nous commençons notre comparatif en se concentrant sur l’essence, le carburant le plus plébiscité des acheteurs, mais aussi des constructeurs.

Citroën C3 Aircross I DS 3 II Peugeot 2008 I Renault Captur I Décote à 2 ans 37,6 % 32 % NC NC Décote à 5 ans 43,6 % 47,4 % 38,9 % 30,1 % Décote à 8 ans 49,7 % NC 56,5 % 49,4 %

Hormis le DS 3 II encore au catalogue, tous les modèles du tableau ci-dessous ne sont plus commercialisés. On note toutefois que si vous possédez un C3 Aircross depuis deux ans, sa valeur dégringole face au DS 3 II. Pour ceux qui possèdent l’un de ces modèles depuis cinq ans, le Renault Captur s’en sort très honorablement, nettement mieux que le DS 3 justement, qui voit ses valeurs chuter en l’espace de trois ans seulement. Le Captur est aussi celui qui se défend le mieux avec le temps en affichant 49,4 %. Le Peugeot 2008, avec 56,5 % de décote en huit ans, ne fait clairement pas le poids. La mauvaise fiabilité du moteur PureTech n’est sans doute pas étrangère à ce résultat.

Peugeot 2008 II Renault Captur II Décote à 2 ans 34,4 % 32,5 % Décote à 5 ans 42,6 % 36,5 %

Le Citroën C3 Aircross de deuxième génération étant trop récent, il ne figure pas dans notre tableau. Nous comparons ainsi les deuxièmes générations des SUV star du marché français et des différences sont assez nets. Ceux qui ont acquis un Captur ont fait un meilleur choix, pour l’aspect financier du moins.

Décote des SUV diesel

Citroën C3 Aircross I DS 3 II Peugeot 2008 I Renault Captur I Décote à 2 ans 32,1 % 32,8 % NC NC Décote à 5 ans 42,3 % 52 % 39,8 % NC Décote à 8 ans 52,4 % NC 55 % 50 %

Le diesel n’a plus le vent en poupe et accuse des décotes plus fortes que leurs homologues à essence. Seulement, ils n’ont pas dit leur dernier mot puisqu’ils ont pour avantage de peu consommer. Les gros rouleurs du quotidien les apprécient toujours, et ces modèles diesel n’ont clairement pas disparu des petites annonces. Dans le cas d’un modèle cinq ans, le Peugeot 2008 s’en sort le mieux avec une valeur en baisse inférieure à 40 % alors que le DS 3 accuse une perte de 52 %. On note que le Captur conforte ici sa place avec une décote de 50 % lorsque le Citroën affiche plus de 52 % et le Peugeot 55 %.

Peugeot 2008 II Renault Captur II Décote à 2 ans 30,4 % NC Décote à 5 ans 42,6 % 38,3 %

Le Renault Captur n’a plus ajourd’hui droit au diesel, mais ce ne fut pas le cas au début de sa carrière. C’est ainsi que l’on peut comparer face au 2008 après cinq ans de commercialisation. Encore une fois, sa valeur est plus soutenue que celle du Sochalien.

Décote des SUV électriques

DS 3 II Peugeot 2008 II Décote à 2 ans 39,2 % 37 % Décote à 5 ans 59,8 % 58,8 %

Le marché de l’occasion n’évolue pas à la même vitesse selon les énergies. Clairement, les modèles électriques sont ceux qui subissent la plus forte décote. Selon le dernier l’Observatoire de La Centrale, les électriques ont vu leur prix moyen baisser de 9,13 % en un an en passant sous la barre symbolique des 20 000 €. Nos deux SUV français carburants aux watts ne font pas exception avec près de 60 % de décote en cinq ans. À ce jeu, le DS 3 est un peu mieux loti que le 2008 alors que les deux modèles partagent la même technologie.

Le bilan

Sans équivoque, le Renault Captur sort vainqueur du « jeu de la décote ». Que ce soit la première ou la seconde génération, il se déprécie moins que ses concurrents tricolores. Le discret Citroën C3 Aircross de première génération se maintient également assez bien, mieux que son cousin technique le Peugeot 2008. Serait-ce l'image désastreuse du moteur PureTech qui le malmène ? Difficile à dire puisque le Citroën l'abrite aussi sous son capot. Enfin, le DS 3 a bien du mal à défendre ses valeurs. Pourtant, il porte le blason d'une marque qui se dit premium et qui, en théorie, conserve une forte cote.