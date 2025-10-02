Le marché de l’occasion a de quoi donner de l’espoir aux acheteurs

20 200 €, voici le prix moyen d’une voiture d’occasion constaté par La Centrale qui publie chaque trimestre son Observatoire du marché de la seconde main. En l’espace d’un an, ce prix a baissé de 800 € même si ce troisième trimestre contredit quelque peu cette tendance (+ 210 €).

En plus de cette accalmie du marché, la quasi-totalité des catégories en profite. Ceux qui souhaitent se diriger vers une voiture électrique sont les grands gagnants (à l’inverse des vendeurs) puisqu’il faut débourser en moyenne 19 990 €, soit 2 000 € de moins qu’il y a un an (- 9,13 %).

Les modèles hybrides restent stables ce trimestre (- 0,02 %), mais connaissent également une baisse significative depuis un an (- 6,53 %) avec un prix moyen s’établissant à 29 900 €.

Les occasions de 2 à 4 ans passent aussi sous la barre des 20 000 € grâce à une baisse de 4,76 % en un an (- 2,4 % sur ce troisième trimestre). « Cette baisse est liée au retour sur le marché de volumes importants issus de contrats de leasing, qui accroissent l’offre disponible et exercent une pression sur les prix » précise La Centrale.

En revanche, les voitures proposées à des prix plus raisonnables connaissent une tendance inverse : + 595 € sur un an pour celles âgées entre 8 et 15 ans. En moyenne, elles s’affichent à 11 585 €.

L’Observatoire de La Centrale a sorti quelques exemples marquants de ces annonces. Le prix médian d’une Citroën C3 s’établit à 11 290 €, soit 1 600 € de moins que l’année dernière et 3 699 € de moins qu’en 2023. Une Toyota Yaris hybride s’affichait 5 000 € de plus en 2023, le prix moyen s’établit dorénavant à 24 000 €.

La Peugeot 208 comme indicateur

Selon La Centrale, la Peugeot 208 « illustre à elle toute seule la tendance générale du marché, avec des baisses observées sur toutes les motorisations ». En essence, son prix médian a reculé de 4 190 € en 2023 et de 1 200 € depuis 2024. (13 790 € en 2025). En diesel, son prix baisse de près de 3 700 € en 2023 et de 915 € depuis l’année dernière (10 980 € en 2025).

À l’image du marché, la version électrique davantage puisqu’elle s’affiche 8 000 € de moins qu’en 2023 et 3 000 € de moins qu’en 2024 (15 990 € en 2025).

Pour Anaïs Harmant, Directrice marketing de La Centrale, « Les prix de l’occasion redonnent aujourd’hui du souffle aux acheteurs. Cette démocratisation progressive de l’électrique, de l’hybride, et même de certains modèles premium illustre un véritable retour du pouvoir d’achat sur le marché ».