Les flashs des radars vont peut-etre faire leur retour

Lors de la mise en place des radars automatiques, chaque infraction se ponctuait par un flash, ne laissant ainsi pas de doute sur la faute commise par le conducteur. Mais depuis 2019 et l'installation des radars tourelles nommés officiellement Mesta Fusion 2, un quart d'entre eux ne flashe pas de manière visible. L'infraction est par contre toujours enregistrée grâce à une technologie infrarouge invisible à l'œil.

Si on en croit certaines rumeurs de plus en plus insistantes, il semblerait que le service en charge du contrôle automatisé souhaite réintroduire un flash visible avec pour but de faire comprendre aux conducteurs immédiatement qu'ils ont dépassé la vitesse légale.

La Sécurité routière confirme bien qu'une réflexion existe dans ce sens et que cela serait conforté par une enquête publique démontrant l'intérêt pour le retour des flashs. Mais attention, si retour il y a, cela ne sera pas sur l'ensemble des radars implantés en France. Des tests sont prévus dans les mois à venir. La Sécurité routière confirme que le projet est bien avancé, mais que rien n'a été finalisé à l'heure actuelle. Tout est encore possible donc possible à l'heure actuelle : statu quo ou modification. Il est donc encore trop tôt pour savoir qu'elle sera la proportion des radars concernée par cette possible évolution.

Avec ce possible retour en arrière, l'État souhaite augmenter la pédagogie. Avec les flashs, impossible de dire : "oops, je ne savais pas".