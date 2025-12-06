Ce SUV coupé Nio EC6 est finalement vraiment coupé

Un simple parallélisme ne suffira pas pour remettre sur la route ce SUV coupé Nio EC6. Le choc contre une barrière de chantier en béton à Shanghai a en effet produit de lourds dégâts au véhicule surélevé et survolté asiatique. Un crash très violent qui n’a étonnamment pas provoqué d’incendie.

Un coup d’œil sur les photos permet de comprendre que l’impact a sectionné la voiture au niveau du pack de batterie logé dans le plancher. Les trains sont arrachés tandis que tous les airbags sont déployés dans l’habitacle. Aussi incroyable que cela puisse paraître en voyant le résultat de l’accident, aucune personne n’a été blessée à bord.

Un modèle doté de nombreuses assistances

Lors du crash, le Nio EC6 (une auto lancée fin 2019) circulait sans conduite autonome. D’après les autorités locales, l’automobiliste au volant du véhicule venait d’être percuté par une autre voiture en traversant une intersection. Un contact qui faisait pivoter le Nio EC6 de manière très violente contre la barrière en béton. Les capteurs de la voiture signalaient dans la foulée l’accident aux secours envoyés rapidement pour sécuriser les personnes impliquées et les lieux.