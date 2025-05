Le constructeur chinois Nio trouve le marché européen très difficile

Dans les plans initiaux de Nio, le constructeur devait se développer rapidement sur le marché automobile européen en vendant des modèles électriques luxueux proposés 10 000 à 20 000€ moins chers que leurs concurrents visés des marques premium allemandes.

Mais rien ne s’est passé comme prévu pour ce constructeur chinois qui court toujours après les bénéfices. En 2024, la marque a vendu moins de 3 000 voitures neuves sur le Vieux continent alors que MG joue désormais dans la cour de Citroën ou Fiat et que BYD commence sérieusement à augmenter ses volumes.

Un marché européen plus difficile que prévu

A l’occasion du salon de Shanghai 2025, le directeur général de Nio William Li l’a avoué lui-même : le marché automobile européen est beaucoup plus difficile que prévu pour la marque. « Notre progression en Europe est loin de nos objectifs initiaux. On a sous-estimé la difficulté de mettre en place un vaste réseau de concessions et de garages. En Chine, il est possible d’ouvrir 100 concessions en un mois mais en Europe, c’est beaucoup plus long et cher », a-t-il déclaré.

L’échec de Nio sur le Vieux continent ne serait-il dû qu’à ces difficultés de mettre en place son réseau de concessionnaires et de garages ? Plus encore que XPeng, Nio avait axé son plan produit sur des modèles haut de gamme. Or, les constructeurs automobiles chinois les mieux implantés chez nous actuellement réussissent plutôt grâce à des modèles très bon marché et pas forcément électriques.

La Firefly va-t-elle sauver Nio ?

Rappelons que Nio prépare la commercialisation en Europe de la Firefly, une citadine électrique au design intrigant qui devrait coûter moins de 30 000€ chez nous. Ce produit présente sans doute un meilleur potentiel commercial que les précédents modèles de Nio, même s’il risque de ne pas suffire pour rattraper MG et BYD.

Nio n’est de toute façon pas encore présent sur l’ensemble du marché européen et on ignore quand il arrivera enfin en France. Pour l’instant, il ne semble pas vouloir renoncer à son expansion sur ce terrain contrairement à Great Wall Motors qui a décidé d’abandonner ses espoirs chez nous.