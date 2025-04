La petite Firefly de Nio sera-t-elle trop chère chez nous ?

Après s’être un peu cassé les dents sur le marché européen avec ses voitures à la vocation luxueuse, Nio veut repartir à l’attaque avec un produit au positionnement très différent.

La Firefly est en effet une citadine électrique de 4,00 mètres de long, présentant un design plutôt inspiré qui rappelle franchement la Honda e disparue de notre marché. Elle semble aussi bénéficier d’une finition intérieure de qualité, avec un écran tactile central de 13,2 pouces et un petit afficheur de 6 pouces derrière le volant.

Seulement 330 km d’autonomie WLTP

Alors que Nio prépare la commercialisation de cette Firefly sur le Vieux continent, on a déjà quelques chiffres importants à se mettre sous la dent : dotée de batteries LFP d’une capacité de 41,2 kWh, elle promet une autonomie maximale WLTP de 330 km.

Ce serait ainsi un peu plus qu’une Renault 5 E-Tech de 40 kWh (312 km WLTP) ou qu’une Citroën ë-C3 de 44 kWh (320 km). Nio compte par ailleurs mettre en place un réseau permettant de changer de batteries au lieu de les recharger, opération ne prenant que quelques minutes (dont on doute un peu de la pertinence). Sinon, elle atteint 100 KW en puissance maximale de charge et demanderait 29 minutes pour passer de 10 à 80%.

Trop chère ?

On est loin de connaître le prix français de la voiture, mais Nio annonce un tarif de base fixé à 29 990€ aux Pays-Bas où l’auto est plus avancée sur sa commercialisation (avec une TVA locale de 21% sur les voitures au lieu de 20% chez nous).

Cette Firefly risque ainsi de coûter plus cher que la Renault 5 E-Tech (à partir de 27 990€ pour l’instant) et de se montrer élitiste par rapport aux Fiat Granda Panda et autres Citroën ë-C3 (dont le prix avant bonus peut descendre sous les 22 000€ en fonction des remises). Comme souvent chez les marques chinoises, elle devrait offrir à ce prix un équipement pléthorique mais 30 000€ pour une citadine d’une marque inconnue, ça risque de coincer un peu.