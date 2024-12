L'intrigante rivale chinoise de la Renault 5 électrique est là

Nio, marque toujours financièrement en délicatesse et largement aidée par les fonds publics chinois, était connue jusqu’à présent pour ses SUV et autres berlines électriques à la vocation « premium » et ses modèles de taille familiale.

Mais avec la nouvelle division Firefly officiellement lancée en Chine, Nio s’aventure désormais sur le terrain des modèles plus petits et abordables. Le tout véhicule de cette nouvelle marque prend la forme d’une petite auto à cinq portes dont les dimensions la positionneront entre le segment des citadines et celui des compactes (on n’a pas encore les chiffres exacts pour le moment).

Elle affiche un design assez surprenant avec ses optiques qui se composent de trois phares de chaque côté de la face avant, rappelant un peu les objectifs photos de certains smartphone. Il y a aussi un petit air de Honda e là-dedans.

Chasseuse de Renault 5 ?

Pour l’instant, on sait seulement que la voiture dispose d’un rayon de braquage de 4,7 mètres, un coffre avant de 92 litres et une capacité maximale de coffre de 1 250 litres (probablement avec la banquette arrière rabattue).

En attendant de connaître la capacité de sa batterie et de découvrir son habitacle, tout le monde se demande aussi quel sera le prix de cette auto qui, sur le papier, pourrait faire encore mieux que la MG4 sur notre marché en supposant qu’elle puisse coûter encore moins cher que cette dernière (21 990€ après remise rappelons-le).

Car oui, comme le rapportent les journalistes de CarNewsChina, Nio prévoit bien de lancer la marque. Firefly sur le marché européen d’ici le second trimestre de l’année 2025. Bref, c’est potentiellement une nouveauté importante.