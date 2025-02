En Europe, Volkswagen résiste et les marques chinoises n'explosent pas

On connait désormais les chiffres de vente complets du marché automobile européen sur l’année 2024 (compilés par JATO), toujours riches en enseignements. Chez les voitures électriques et malgré son très léger repli, Tesla reste devant avec ses deux modèles Model Y et Model 3 devant le nouveau petit SUV de Volvo, de nombreux modèles du groupe Volkswagen et à des années-lumière des produits des groupes Renault et Stellantis.

Du coté des meilleures ventes toutes motorisations confondues, on l’a vu, c’est la Dacia Sandero qui a pris la tête du marché automobile européen devant la Renault Clio et la Volkswagen Golf qui se porte mieux qu’avant. Si les modèles citadins du groupe français brillent, ils sont loin de remettre en question la domination de Volkswagen à l’échelle des marques qui revendique une toute petite hausse (+1%) de ses ventes avec 1 354 966 autos distribuées sur le Vieux continent en 2024. Toyota s’impose désormais comme un solide dauphin avec 916 522 véhicules écoulés, signant une belle hausse de 12% grâce à ses modèles hybrides citadins et compacts qui se vendent si bien chez nous. BMW, ensuite, caracole en tête du premium et termine sur la troisième place du podium général avec 770 249 autos vendues (+6%). Derrière on trouve Skoda, Mercedes, Renault, Audi et Peugeot puis les références historiques du marché européen (incluant désormais Hyundai et Kia en plus de Tesla).

Où en est-on de « l’invasion chinoise » ?

Et les marques chinoises, alors ? En mettant de côté la propriété du groupe Geely Volvo (qui s'en sort très bien), MG joue désormais avec de belles références de l’automobile européenne, située à la vingtième position avec 243 449 exemplaires écoulés en 2024 avec une hausse de 5% malgré le recul de ses modèles électriques. Le constructeur « anglais » du groupe chinois SAIC devance Cupra, Suzuki et Mazda et suit de très près Seat et Fiat, un sacré tour de force pour une marque dont le développement sur le marché européen n’a réellement débuté qu’en 2020. Un véritable cas d’école chez nous, même si sa croissance repose désormais davantage sur ses modèles hybrides au rapport prix-prestation particulièrement bien placé (MG3, EHS et surtout ZS) que sur ses véhicules électriques.

Mais derrière, on est loin de la grosse réussite. BYD, ce leader du marché automobile chinois désormais considéré comme un géant de l’industrie automobile mondiale, déploie depuis plusieurs années de gros moyens pour pénétrer le marché européen avec ses voitures électriques. Certes, il signe une progression de 216% en 2024, chiffre seulement battu par le nouvel arrivant XPeng. Et la marque devance désormais des institutions comme Alfa Romeo, Lancia ou encore Jaguar (qui souffrent toutes d’une dynamique plus ou moins catastrophique actuellement) mais avec seulement 50 265 ventes l’année dernière, elle reste à des niveaux très bas malgré une gamme de modèles très vaste. Certes, d’autres modèles au meilleur potentiel doivent arriver dans les mois et années à venir mais pour l’instant, ses véhicules n’ont toujours rien de particulièrement attractif dans le cadre concurrentiel contrairement aux rois du rapport prix-prestations de chez MG.

Et les autres marques chinoises ? En perte de vitesse, Polestar lâche 15% et se contente de 30 520 ventes en 2024. DR Automobile est une exception italienne qui profite surtout des petits modèles thermiques à bas prix vendus là-bas, sans espoir de développement européen. Marque du groupe Chery, Omoda revendique 14 254 autos vendues l’année dernière mais n’est pas encore présent partout et immatricule probablement surtout des véhicules de démonstration. XPeng affiche 304% de hausse mais reste pour l’instant à un niveau homéopathique et distribue sans doute aussi ses voitures en concession. Lynk & Co a perdu 74% et espère désormais profiter des concessions Volvo pour se relancer. En 49ème position, Ora a tout simplement renoncé à poursuivre son développement européen.

BYD, XPeng et les nouveaux acteurs comme Omoda conservent un certain potentiel de développement sur le papier en Europe et MG possède tout pour consolider ses ventes grâce à ses nouveaux hybrides très bien placés. Mais pour l’instant, les voitures chinoises contribuent seulement à piquer des parts de marché aux acteurs historiques mais sans véritable vague de fond. Le problème de l’industrie automobile européenne, c’est plutôt la quantité de technologie chinoise qu’elle possède dans ses propres voitures…