Les ventes d'autos chinoises sont en baisse, mais ne nous réjouissons pas trop vite

Pour le moment, tout va bien. Aucun constructeur européen, et a fortiori français n’a de raison de craindre l’invasion des marques chinoises. Leurs ventes ? Elles sont confidentielles ou en baisse.

Prenons le cas de Byd, le monstre mondial, le Godzilla qui effraie les Occidentaux et l’Américain Tesla. Or, il n’a distribué que 5 415 autos dans l’hexagone l’an passé, soit 1000 de moins que le beaucoup plus exclusif, et beaucoup plus cher, Porsche. En plus, le Chinois dispose de 43 concessions en France, contre 35 pour l’Allemand, et qu’il a sponsorisé l’Euro de foot, alors que la marque de Zuffenhausen fait très peu de pub.

BYD riquiqui et MG en baisse

Mais comparons ce qui est comparable et allons voir du côté de l’autre Chinois, plus low cost que Build your dreams et que les généralistes occidentaux : MG. L’ancienne marque anglaise, propriété du groupe Saic a débarqué avec ses MG ZS et MG4. Cette dernière, surtout, a cartonné en France au point qu’en 2023, la marque a réalisé un score historique de 34 000 ventes. Pour un constructeur asiatique inconnu, avec une marque totalement oubliée, c’est du jamais vu.

C’est surtout une énorme déflagration, et un avertissement qui secoue cette année-là les instances européennes et les constructeurs du vieux continent, d’autant que cette même année 2023, la marque a vendu plus de 110 000 autos en Europe, se permettant de dépasser le score de Tesla l'espace d'un petit mois.

Devant cette insolente réussite, l’UE a pris les devants et la France aussi. L’hexagone a exclu les autos chinoises du bonus, et l’Europe leur a collé des droits de douane censés les dissuader. Ainsi, Byd écope d’une taxe de 17%, qui s’ajoute aux 10% en vigueur pour tous, et MG doit payer 18,8% pour importer ses autos sur le territoire de l’Union.

Est-ce en raison de cette double peine européenne et française que les ventes chinoises ont baissé l’an passé dans l’hexagone, ou plutôt qu’elles ne progressent plus ? Toujours est-il que les ventes de MG ont plongé de 26% l'an passé et que, en général, selon le cabinet AAA Data, seules 31 567 autos de l’empire du milieu ont été immatriculées en France l’an passé, en chute très légère, de 1,9 % par rapport à 2023.

Pour l’invasion, on repassera. Les digues européennes et celles mises en place par les différents pays résistent. Mais pour combien de temps ? Les marques chinoises ont pris l’habitude de compenser les aides perdues par leurs clients, et ne comptent pas déroger à cette règle, quitte à rogner sur leur marge, quitte à ne pas gagner d’argent sur le vieux continent. Le temps joue en leur faveur.

Le temps de l’électrique est à l’orage en Europe, ce qui, outre les taxes douanières, explique la baisse des ventes de ces autos venues d’Asie ? Elles s’adaptent chez elles et ici. Plus de la moitié des ventes de Byd en Chine sont des autos hybrides. Saic dispose de plusieurs dizaines de modèles badgés de ses différentes marques, IM Motors, Roewe, Rising Autos, MG, bien sûr, et Maxus, sa division utilitaire. Des marques qui elles aussi ont des autos thermiques. Changer d’énergie au gré des demandes des clients semble beaucoup plus rapide pour un constructeur chinois qu’un Occidental. Chez Byd comme chez MG, les premières thermiques sont déjà importées, et d'autres arrivent. Et si elles ne sont pas prêtes aujourd'hui, elles le seront très vite.

Un an suffit en Chine pour concevoir une auto. 40 jours pour une usine

Pour concevoir une auto en Europe, il faut trois ans. Mais nos marques font des efforts. Luca de Meo est très fier d’annoncer que la Twingo a été développée en deux ans. Mais ce qui est un record d’Europe, est loin d’être un record mondial. Chez Byd, il suffit d’un an pour réaliser le même exploit. Concevoir une auto c’est bien, la fabriquer c’est encore mieux. En Occident, il faut compter 24 mois pour qu’une usine sorte de terre. En Chine, le record est de 40 jours pour une unité de production Byd. Et les équipementiers occidentaux, qui s’installent autour de l’unité de production, sont soumis au même régime de rapidité.

Ce coup d’avance des marques chinoises leur permet de s’adapter à la demande fluctuante des clients. Un coup d’avance que les marques occidentales ont du mal à rattraper, et que l’Union européenne ne possède pas non plus. C’est ainsi que la surtaxe à l’entrée de l’UE ne concerne que les autos électriques, pas les thermiques hybrides. On comprend mieux, dès lors, que Byd n’ai pas renoncé à inaugurer en grande pompe son nouveau cargo qui lui permet de transporter, et donc, d’exporter 9 000 autos en un seul voyage.