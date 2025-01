Un SUV rival du Tesla Model Y pour sauver Polestar ?

Polestar n’est toujours pas sortie de l’auberge. Au même titre que Lotus qui ne parvient pas à s’approcher de ses objectifs de vente initiaux, la division « sportivo-électrique » du groupe Geely (originellement conçue comme une émanation plus haut de gamme de Volvo) peine à s’imposer en Europe et sur le reste des principaux marchés de la planète y compris la Chine.

En 2024, Polestar n’a vendu dans le monde que 44 851 voitures neuves soit une baisse de 15% par rapport à une année 2023 déjà pas fameuse. Proposant actuellement la berline 2 récemment améliorée, le gros SUV 3 et le crossover 4 au profil très élancé, la marque reste loin de ses objectifs initiaux et peine à se développer. Rappelons que l’année dernière, elle avait aussi été inquiétée en bourse pour des problèmes de transparence dans la publication de ses résultats.

Un nouveau SUV grand public

Ce n’est certainement pas la Polestar 6, un roadster électrique très haut de gamme attendu pour l’année 2026, qui va lui permettre d’augmenter sensiblement ses ventes. La berline 5 attendue dès cette année possède sans doute un meilleur potentiel mais c’est surtout le 7, un SUV familial plus abordable, qui pourrait permettre à la marque de passer enfin un cap.

Il n’arrivera qu’en 2027 et pourrait inaugurer une toute nouvelle plateforme, tout en remplaçant la Polestar 2 actuelle. Mais d’ici là, Lotus aura probablement lancé aussi un SUV électrique moins gros et plus abordable que son Eletre actuel et Volvo devrait aussi proposer à moyen terme un SUV électrique familial au-dessus du EX30 et au-dessous du gros EX90. En théorie, ce futur Polestar 7 pourrait donc entrer en concurrence directe avec des cousins du groupe Geely. Certes, on voit bien le Volkswagen ID.4 cohabiter avec le Skoda Enyaq et l’Audi Q4 ou le Porsche Macan EV avec l’Audi Q6 sur d’autres segments.

Rappelons aussi qu'on attend toujours Polestar sur le marché français, qui doit démarrer ses opérations chez nous dès cette année 2025.