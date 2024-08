Lotus vend beaucoup moins que prévu

Qu’il semble loin, le temps où Lotus ne vendait que de petites sportives thermiques ultralégères. La marque fondée par Colin Chapman propose désormais d’énormes modèles électriques à la vocation luxueuse, qui dépassent largement les deux tonnes sur la balance.

Le SUV Eletre et la berline Emeya, visant respectivement des modèles comme le Mercedes EQS SUV AMG et la Porsche Taycan, s’adressent à un public bien plus large que les anciennes Elise et autres Emira. Mais dans un contexte où la progression des voitures électriques se heurte à la réalité du marché, ces deux grandes Lotus ne se vendent pas autant que prévu.

Comme le rapportent les journalistes anglais d’Autocar, le constructeur anglais détenu par Geely vise désormais un objectif de vente de 12 000 exemplaires sur l’année 2024 au lieu des 55 500 prévus initialement. Et pour l’année prochaine, cet objectif a été abaissé à 30 000 exemplaires au lieu de 76 000 précédemment.

Les taxes américaines n’aident pas

La direction de Lotus explique ces résultats décevants par la mise en place de taxes nettement plus sévères aux Etats-Unis à l’encontre des voitures électriques chinoises, alors que ce marché est l’un des principaux visés par le constructeur. Un genre de mesure qui n’aide évidemment pas Lotus même si, comparativement à la concurrence, le prix de ses modèles (à partir de 97 890€ pour l’Eletre et 109 190€ pour l’Emeya) paraît bien placé sur le marché des grosses voitures de luxe électriques.

Entre ces résultats décevants de Lotus et la stratégie difficile à suivre de Polestar qui vient d’ailleurs de changer de patron, le pôle de marques « premium » du groupe chinois Geely n’est pas encore une affaire qui roule.