Polestar, une nouvelle marque électrique en difficulté ?

Où en est Polestar ? Nulle part chez nous puisque cette émanation de Volvo lancée en 2017 et spécialisée désormais dans les véhicules électriques luxueux et sportifs n’est toujours pas commercialisée en France et dans d’autres marchés importants d’Europe. Elle doit arriver d'ici 2025 si tout se passe bien mais la stratégie du groupe Geely tout entier pose question sur le Vieux Continent (notamment au sujet de la cohabitation entre Volvo, Lotus, Zeekr et Polestar avec des gammes assez proches les unes des autres).

Polestar existe aussi dans la bourse américaine depuis juin 2022 à l’indice du Nasdaq. Mais justement, cette présence boursière est à risques depuis quelques jours pour le constructeur chinois sous pavillon suédois. La marque n’a toujours pas publié ses résultats financiers pour l’année 2023, ce qui contrevient aux obligations des entreprises cotées en bourse.

D’après les journalistes de Reuters, le Nasdaq demande à Polestar de se mettre en conformité avec sa réglementation sous peine d’exclusion. Les communicants de Polestar avouent un retard au sujet de la publication de ces résultats mais aussi plusieurs erreurs comptables qui concernent les exercices de 2021 et 2022, précisément à l’origine du retard de cette publication des résultats de l’année dernière. Ils assurent que ces erreurs ne concernent qu’une part marginale des précédents résultats et promettent que le constructeur a juste besoin d’un peu plus de temps que prévu pour mettre à jour son bilan financier.

Des ventes en forte baisse

Il se trouve aussi que les ventes de Polestar ont baissé de 40% dans le monde sur le premier trimestre 2024 par rapport à celui de 2023. La marque n’a écoulé que 7 200 véhicules sur cette période au lieu de 12 076 l’année dernière. Un chiffre catastrophique qui s’explique heureusement par le contexte défavorable : Polestar vendrait principalement sur cette période la berline 2 et les nouveaux SUV 3 et 4, dont la production doit enfin démarrer d’ici quelques jours, devraient permettre d’obtenir une forte croissance très rapidement. Mais si ces ventes n’augmentent pas dans un délai très court, la marque va vraiment avoir un gros problème. De quoi rejoindre possiblement la liste des jeunes marques électriques en difficulté, même si le soutien du groupe Geely la protège de la faillite. On se demande cependant si, à moyen terme, les Chinois ne seront pas obligés de supprimer l’une de leurs marques si leurs plans ne se déroulent pas comme prévu.