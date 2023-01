La Polestar 2 électrique fait sa révolution intérieure

Lancée en 2020, la Polestar 2 va enfin pouvoir débarquer sur notre marché tout comme le reste de la gamme du constructeur. Après la fin du différend devant la justice avec Citroën sur l’utilisation du logo, la division sportive et électrique de Volvo prépare son arrivée chez nous. Et elle pourra compter sur une berline 2 plus efficace que jamais : comme les C40 et XC40 Recharge il y a quelques jours, la jolie familiale électrique vient de recevoir de gros changements dans son groupe motopropulseur.

Au lieu de l’ancien moteur entraînant les roues avant, la Polestar 2 à deux roues motrices embarque désormais un nouveau moteur de conception interne entraînant les roues arrière. Il développe 299 chevaux et 490 Nm de couple (+68 chevaux par rapport à l’ancienne version) et se connecte à une nouvelle batterie d’une capacité CATL de 82 kWh. L’autonomie maximale de cette version grimpe à 635 km d’après la norme WLTP, ce qui bat la Tesla Model 3 Grande Autonomie et ses 626 km annoncés (avec les jantes de 18 pouces). La version d’entrée de gamme se contente de batteries LG de 69 kWh, autorisant déjà une autonomie WLTP respectable de 518 km. La puissance maximale de cette dernière en courant continu reste à 135 kW mais les versions de 82 kWh montent à 205 kW.

422 chevaux pour le haut de gamme

Toujours équipée d’une double motorisation, la variante haut de gamme reçoit elle aussi le nouveau moteur électrique à aimant permanent de Polestar à l’arrière en plus du moteur avant asynchrone. La puissance combinée atteint désormais 422 chevaux (pour 740 Nm de couple) et l’autonomie est de 592 km grâce aux batteries de 82 kWh. Peut-être un peu juste pour aller chercher la Tesla Model 3 Performance en efficacité dynamique (0 à 100 km/h annoncé en 4,2 secondes), mais il y a sans doute de quoi arriver à une auto intéressante. Reste à connaître les prix français, qui arriveront lorsque la marque sera enfin implantée chez nous.