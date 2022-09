Polestar va pouvoir vendre ses voitures en France !

Voilà plus de trois ans que le conflit entre Polestar et Citroën durait, empêchant la firme sino-suédoise de se lancer sur le marché français.

Comme l’a confirmé « Le Monde » hier, les deux marques ont trouvé un accord qui acte, enfin, la fin de la bataille judiciaire qu’elles se livraient depuis plus de trois ans. Une décision dont les détails restent confidentiels.

Tout remonte à 2017, quand Polestar a modifié son logo, optant pour deux chevrons disposés en miroir dessinant une étoile du Nord (Polestar en VO).

Un nouveau logo qui ne passe pas auprès de Citroën, la marque française y voyant une nouvelle identité visuelle trop proche de son propre emblème, mais également de celui de sa marque filiale, DS.

Si en 2020 le tribunal de Paris a refusé de condamner Polestar pour contrefaçon, la firme a tout de même été forcée de verser des dommages et intérêts aux marques françaises, et interdite de vendre ses véhicules sur le marché hexagonal pour avoir : « porté atteinte à la renommée » de Citroën et DS.

La fin de la bataille judiciaire entre les deux entités marque donc la fin de cette interdiction. Si rien n’a fuité concernant l’accord, Polestar entend maintenant ne plus perdre de temps pour commercialiser ses modèles sur le sol français.