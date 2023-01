Du mieux pour les Volvo C40 et XC40 Recharge électriques

Volvo apporte de grosses modifications techniques sur les versions électriques de son SUV XC40 lancé en 2018 et sur le C40 commercialisé depuis l’année dernière. Invisibles au premier coup d’œil (sauf si vous regardez les nouvelles jantes), ces modifications concernent l’intégralité du groupe motopropulseur électrique de ces autos. Pour la première fois depuis 25 ans, il y a désormais des véhicules à propulsion dans la gamme de Volvo : dans leurs versions de base à deux roues motrices, les C40 et XC40 sont en effet dotés d’un nouveau moteur électrique mis au point par Volvo, installé à l’arrière, au lieu de la précédente configuration où le moteur n’entraînait que les roues avant.

La puissance de ce nouveau moteur électrique arrière atteint 238 chevaux. La capacité de batterie de la version de base reste à 69 kWh, mais elle bénéficie d’un meilleur refroidissement. Ajoutez à cela de nouvelles jantes réduisant la traînée et vous obtenez une autonomie maximale de 460 kilomètres pour le XC40 Recharge d’entrée de gamme au lieu de 425 précédemment (chiffres WLTP). Celle du C40 Recharge d’entrée de gamme passe elle de 438 à 476 km. L’autonomie des versions Extended Range, dotées de batteries de 82 kWh, grimpe respectivement à 514 et 533 kilomètres. Dans ces versions, la puissance de l’unique moteur arrière est poussée à 252 chevaux.

200 kW en charge rapide

La puissance des versions haut de gamme à double motorisation (Recharge Twin) reste à 408 chevaux mais là aussi, il y a de grosses modifications avec le nouveau moteur Volvo à l’arrière à aimant permanent et un moteur électrique asynchrone à l’avant. L’autonomie du XC40 ainsi doté grimpe à 500 km et celle du C40 à 507 km (soit une augmentation de plus de 60 km d’autonomie). Enfin, la capacité de charge rapide est désormais de 200 kW au lieu de 150 kW précédemment. Le nouveau XC40 Recharge coûtera 48 950€ en premier prix, avec une remise client dans la version de base pour bénéficier du bonus écologique de 5000€ réservé aux autos électriques coûtant moins de 47 000€. Le C40 Recharge coûtera lui 54 050€ dans sa version de base.