Essai - Volvo C40 : proposition atypique

EN BREF SUV compact coupé 100 % électrique 408 ch 424 km d’autonomie 62 250 €

Comme beaucoup de constructeurs, Volvo avance vers son objectif de devenir 100 % électrique. La date est fixée à 2030 et la firme suédoise ne perd pas de temps puisque dès aujourd’hui 62 % de ses ventes sont réalisées par des véhicules hybrides rechargeables. En 2025, sept modèles 100 % électriques seront au catalogue et ils devraient représenter la moitié des véhicules écoulés. La gamme électrique ne va donc faire que croître et c’est dans cette logique que Volvo dévoile le C40, son deuxième modèle zéro émission, qui constitue également le premier véhicule de la marque uniquement disponible en 100 % électrique mais aussi le premier SUV coupé du constructeur basé à Goteborg.

Spécialiste des SUV et des breaks portant les appellations respectives de XC et V, Volvo ressuscite le « C » déjà vu sur les C30 et C70, qui signifie selon les cas coupés ou cabriolet.

La principale caractéristique esthétique du C40 se situe par conséquent au niveau de la partie arrière avec une chute de pavillon prononcée, typique des coupés et une signature lumineuse unique particulièrement travaillée avec des feux en forme de crosse dont une partie déborde sur le coffre et une autre longe la lunette avec des éléments lumineux non continus. La face avant affiche aussi quelques différences au XC40 avec l’introduction de projecteurs, antibrouillards et boucliers spécifiques ainsi qu’un toit noir de série

Dans l’habitacle, sans surprise, le C40 reprend la planche de bord du XC40. La seule particularité provient d’un traitement spécial de certaines incrustations en plastique recyclé présentes sur la planche de bord qui sont rétroéclairées. L’ensemble se caractérise par une instrumentation numérique et un écran multimédia 9 pouces vertical que l’on retrouve sur tous les modèles de la marque suédoise.

L’ensemble est agréable et le toit vitré panoramique apporte un gain de lumière non négligeable. La qualité des matériaux est très bonne même si on peut regretter une ergonomie perfectible du système multimédia mais qui s’est améliorée depuis la fourniture du système d’exploitation par Google. Notons enfin que ce C40 est le premier véhicule à avoir remplacé le cuir animal par du cuir végétal. Cette version de lancement bénéficie aussi d’une moquette et de contreportes conçus à partir de bouteilles recyclées de teinte bleue.

Sur le plan pratique, le C40 se débrouille plutôt bien et se montre particulièrement accueillant pour les passagers arrière avec une habitabilité arrière très intéressante notamment l’espace aux genoux royal. Malgré la chute de pavillon, la garde au toit n’est pas handicapante. Dommage toutefois qu’un tunnel de transmission si important vienne condamner la place centrale arrière. Le coffre est également exploitable avec une contenance de 489 litres en prenant en compte l’espace sous le plancher mais attention le seuil de chargement est élevé et la hauteur intérieure assez limitée ce qui peut rendre complexe le transport de certaines valises.

À cela s’ajoute un coffre sous le capot avant contenant un compartiment pour ranger par exemple les câbles de recharge. En revanche carton rouge pour la rétrovision catastrophique qui empire encore avec la pluie en raison de l’absence d’essuie-glace arrière.