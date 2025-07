Il perd les freins de sa Volvo en pleine descente

Le constructeur Volvo entretient depuis toujours son image et son avant-gardisme en matière de sécurité sur la route. Cela dit, il arrive parfois que les technologies avancent trop vite au point de provoquer des problèmes de la partie logiciel. La preuve avec ce SUV Volvo XC90 sans freinage dans une descente. Des images qui font froid dans le dos.

La séquence partagée par nos confrères de la publication américaine Carscoops montre la scène sans coupure bien avant l'arrivée du bug. On découvre les premières minutes grâce à une caméra de tableau de bord la progression du véhicule à allure paisible dans une descente avec le One Pedal Drive activé. Avec ce mode enclenché, le conducteur appuie sur l'accélérateur pour relâcher les freins puis ne touche à rien lorsqu'il souhaite réduire sa vitesse. Une innovation la plupart du temps favorable à une conduite douce et confortable.

Un objectif : se crasher en douceur

Lorsque l'automobiliste découvre que ses freins ne marchent plus, une seule option s'offre à lui : se sortir de la route au bon endroit sans tomber de la falaise. Dès la première opportunité, il jette son véhicule sur un talus. Le Volvo Xc90 (photographié par son propriétaire avant d'envoyer l'image à Carscoops) s'arrête, le cauchemar est terminé.

Des analyses des données de bord confirment que le conducteur appuyait sur la pédale de frein dès l'apparition du bug. Mauvaise nouvelle : en plus de laisser la voiture en roue libre, le bug désactive aussi les freins. Ce problème concerne les Volvo animées par le logiciel interne 3.5.14. Ce dernier doit être mis à jour dans les plus brefs délais pour éviter ces anomalies dangereuses. 12 000 véhicules hybrides rechargeables et électriques sont concernés. Il s'agit de S60, V60, S90, XC60, XC90, XC40, EX40, EC40 et C40 des années 2020 à 2026.