Ford Mustang 7 Coupe

La future Ford Mustang 500 GT s’annonce. Elle devrait être spectaculaire !

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

SCOOP – Derniers essais de mise au point pour la version survoltée de la Ford Mustang. La future Ford Mustang 500 GT. Il s’agit d’une version au look plus agressif et surtout doté d’un moteur V8 gavé de chevaux.

Ford commercialise en France la Ford Mustang avec un bloc V8 5.0 de 446 ch, mais le malus écologique pénalise fortement le coupé américain. C’est pourquoi il n’est pas du tout sûr que Ford France importe la version 500 GT que le constructeur à l’ovale est en train de préparer outre-Atlantique. Dommage, car ce modèle mérite à coup sûr le détour.

Sur les photos proposées par nos chasseurs de scoop, le beau coupé américain est encore très camouflé, mais on devine déjà les ailes avant plus larges qui permettent à la bête de se doter d’une sorte de mâchoire carrée. On voit que Ford n’a pas lésiné sur les prises d’air à l’avant afin de refroidir le mieux possible la motorisation qui est suralimentée, tandis que le prototype se dote d’un nouveau design de jantes.

Mâchoire carrée pour la future Ford Mustang GT 500 qui dispose de tout un lot d’excroissances aérodynamiques. Sous son capot on trouvera un V8 suralimenté dont la puissance devrait être proche des 800 ch.
Puissance supérieure à 771 ch pour la Ford Mustang GT 500

Il reste encore quelques surprises à découvrir sur ce modèle qui devrait être lancé aux États-Unis en 2026. Mais on sait déjà que le nouveau moteur qui équipe cette auto se nomme Legend, ce bloc devrait afficher plus de puissance que le V8 de la précédente génération de Shelby 500 GT (la sixième) qui développait 771 ch. Quoi qu’il en soit, il se pourrait que Ford abandonne avec cette nouvelle version la dénomination Shelby qui ornait la précédente Mustang 500 GT, c’est en tout cas ce que nous annoncent nos chasseurs de scoop qui gravitent autour de l’usine de moteurs qui se trouve à Dearborn (banlieue de Detroit dans le Michigan).

Ce prototype est proche de ce que sera le modèle de série, il est équipé de pneus de dimensions identiques à celles de la GT 500 de dernière génération. Les spécifications sont : 305/30ZR20 pour les roues avant et 315/30ZR20 pour les roues arrière.
Toujours plus de versions performantes pour la Ford Mustang

Pour la marque Ford, le coupé Ford Mustang, dont la première génération date de 1964 est un modèle emblématique et la marque américaine ne ménage pas ses efforts pour sa « pony car » et a déjà lancé des versions performantes de la septième génération. De cette génération née en 2023, on connaît les versions sportives Dark Horse (500 ch) et GTD (815 ch), cette dernière étant plus une voiture de course qui peut rouler sur la route. La nouvelle Ford Mustang GT 500 ne devrait pas atteindre la puissance de l’exclusive GTD mais pourrait bien s’approcher des 800 ch.

