815 ch et plus de 320 km/h pour celle qui veut battre la Porsche 911 sur le Nürburgring

Il y a encore une bonne décennie, les muscle-car étaient davantage faites pour les runs que pour les virages. Seulement, le cahier des charges de ces voitures iconiques des États-Unis a évolué depuis. La Corvette de huitième génération a même décidé de déplacer son moteur pour le placer en position centrale, une révolution !

Pour la Mustang, pas question de déloger son bloc, qui reste ainsi en "bonne place". Seulement, la belle est désormais parfaitement à son aise lorsqu’il faut enchaîner les virages, même lorsque le revêtement n’est pas tout à fait lisse.

À l’été 2023, Ford présente la Mustang GTD qui n’a rien d’une vulgaire version diesel. Elle a pour objectif de descendre sous la barre des sept minutes sur la boucle nord du Nürburgring. La cible est toute désignée : la Porsche 911 ! La dernière GT3 RS a bouclé le tour en 6 minutes et 49 secondes en 2022.

Suspensions pilotées, freins en carbone et céramique, aérodynamique active afin de réduire la traînée ou d’augmenter l’appui, elle se donne les moyens de se frotter au circuit le plus exigeant au monde.

De la ressource pour cette GTD

Mais ce n’est pas tout, cette GTD abrite sous son capot un bloc V8 5.2 suralimenté de 815 ch et 900 Nm de couple, capable de grimper à 7 650 tr/min et de la propulser à 323 km/h. Pour affronter les contraintes d’une conduite sur piste et être parfaitement lubrifié, il est équipé d’un carter sec. Il s’agit tout simplement de la Mustang la plus puissante de l’histoire.

Avec une telle puissance et un couple digne d’un camion, elle se donne les moyens de battre la 911 GT3 RS qui développe "seulement" 525 ch et 465 Nm de couple.