Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info
ActualitE

La pétition qui veut taxer les camping-cars fait un gros flop

Dans Loisirs / Voyages

Michel Holtz

9  

VANLIFE - Accessible sur le site de l’Assemblée nationale, une pétition exige qu’une taxe soit instituée pour tous les propriétaires de camping-cars. Selon le texte, ils devront payer 1 000 euros chaque année. Mais l’idée n’a pas vraiment le succès escompté par son auteur.

La pétition qui veut taxer les camping-cars fait un gros flop
Camping-car vintage ou van flambant neuf, tous devront-ils payer la taxe ? Crédit photo : MaxPPP.

Certains Français ont des combats chevillés au corps et sont déterminés à les mener. C’est le cas de Jean Itte, du moins est-ce ainsi qu’il se nomme sur le site de l’Assemblée nationale.

L’homme, s’il s’agit d’un homme, a mis en ligne une pétition demandant qu’une taxe « d’environ un millier d’euros » soit prélevée chaque année sur chaque propriétaire de camping-car. La loi est la loi, et elle précise que tous les citoyens peuvent parfaitement lancer une telle pétition sur ce site très officiel. Pour qu’elle soit ensuite examinée par un député et, éventuellement, soumise à une proposition de loi si elle est constitutionnellement recevable, elle doit néanmoins recueillir un minimum de 100 000 signatures.

Le camping-car, c’est trop injuste

Mais pourquoi, diable, notre pétitionnaire réclame-t-il pareille somme aux 3 millions de camping-caristes français ? Il s’explique. Pour lui, cette taxe « permettrait de briser l’injustice qu’ils soient exemptés de taxes de séjours où qu’ils aillent, alors que les communes ont obligation de créer des infrastructures pour eux. » Dans les deux cas, c’est faux puisque, lorsqu’un van s’arrête dans un camping (c’est assez souvent le cas) il paie la taxe en question. Quant aux communes, elles n’ont aucune obligation de créer des infrastructures dédiées.

Il ajoute, et c’est exact, que les camping-cars ne sont pas soumis au contrôle technique annuel comme les utilitaires dont ils sont pourtant issus. On pourrait ajouter, pour aller dans le sens de Jean Itte, qu’ils ne paient pas non plus de malus.

Le camping-cariste déguste les produits locaux (avec modération) contrairement à ce qu’affirme la pétition. Crédit photo : MaxPPP.
Le camping-cariste déguste les produits locaux (avec modération) contrairement à ce qu’affirme la pétition. Crédit photo : MaxPPP.

Enfin, notre homme qui déteste visiblement la vanlife, nous apprend que « les touristes en camping-car ne font pas vivre les villages qu’ils traversent, étant en totale autonomie sauf pour le remplissage de leurs eaux aux frais des contribuables ».

Encore une fois, il est un tantinet à côté de la plaque puis, justement, de nombreuses municipalités mettent en place des aires d’accueil pour, précisément, faire vivre les commerçants locaux, comme nombre de fermiers les accueillent sur des terrains dédiés car ils sont, selon eux, une bonne clientèle pour leurs produits du terroir.

Mission impossible

Reste la question essentielle : cette pétition aux arguments parfois fallacieux risque-t-elle d’aboutir ? Et les camping-caristes devront-ils contribuer, à hauteur de 3 milliards chaque année quand même, au déficit budgétaire ? Il y a fort peu de chance que la taxe en question ne prenne un jour le chemin du Parlement. Car la pétition, lancée en juillet dernier, n’a recueilli, en ce 5 décembre, que 59 signatures. Elle se clôture le 19 juin prochain et a donc peu de chances d’attirer 99 941 adhésions supplémentaires, au minimum, d’ici là.

9  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

SPONSORISE

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Essais et comparatifs

Plus d'essais
Plus de comparatifs

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité