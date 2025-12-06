La pétition qui veut taxer les camping-cars fait un gros flop

Certains Français ont des combats chevillés au corps et sont déterminés à les mener. C’est le cas de Jean Itte, du moins est-ce ainsi qu’il se nomme sur le site de l’Assemblée nationale.

L’homme, s’il s’agit d’un homme, a mis en ligne une pétition demandant qu’une taxe « d’environ un millier d’euros » soit prélevée chaque année sur chaque propriétaire de camping-car. La loi est la loi, et elle précise que tous les citoyens peuvent parfaitement lancer une telle pétition sur ce site très officiel. Pour qu’elle soit ensuite examinée par un député et, éventuellement, soumise à une proposition de loi si elle est constitutionnellement recevable, elle doit néanmoins recueillir un minimum de 100 000 signatures.

Le camping-car, c’est trop injuste

Mais pourquoi, diable, notre pétitionnaire réclame-t-il pareille somme aux 3 millions de camping-caristes français ? Il s’explique. Pour lui, cette taxe « permettrait de briser l’injustice qu’ils soient exemptés de taxes de séjours où qu’ils aillent, alors que les communes ont obligation de créer des infrastructures pour eux. » Dans les deux cas, c’est faux puisque, lorsqu’un van s’arrête dans un camping (c’est assez souvent le cas) il paie la taxe en question. Quant aux communes, elles n’ont aucune obligation de créer des infrastructures dédiées.

Il ajoute, et c’est exact, que les camping-cars ne sont pas soumis au contrôle technique annuel comme les utilitaires dont ils sont pourtant issus. On pourrait ajouter, pour aller dans le sens de Jean Itte, qu’ils ne paient pas non plus de malus.

Enfin, notre homme qui déteste visiblement la vanlife, nous apprend que « les touristes en camping-car ne font pas vivre les villages qu’ils traversent, étant en totale autonomie sauf pour le remplissage de leurs eaux aux frais des contribuables ».

Encore une fois, il est un tantinet à côté de la plaque puis, justement, de nombreuses municipalités mettent en place des aires d’accueil pour, précisément, faire vivre les commerçants locaux, comme nombre de fermiers les accueillent sur des terrains dédiés car ils sont, selon eux, une bonne clientèle pour leurs produits du terroir.

Mission impossible

Reste la question essentielle : cette pétition aux arguments parfois fallacieux risque-t-elle d’aboutir ? Et les camping-caristes devront-ils contribuer, à hauteur de 3 milliards chaque année quand même, au déficit budgétaire ? Il y a fort peu de chance que la taxe en question ne prenne un jour le chemin du Parlement. Car la pétition, lancée en juillet dernier, n’a recueilli, en ce 5 décembre, que 59 signatures. Elle se clôture le 19 juin prochain et a donc peu de chances d’attirer 99 941 adhésions supplémentaires, au minimum, d’ici là.