Nouvelle DS N°4, j'adore ?

EN BREF Version restylée de la DS 4 Essence, hybride rechargeable, diesel ou 100% électrique A partir de 39 300€

Même si des rumeurs font état depuis quelques mois d’une remise en question de l’avenir de la marque DS Automobiles depuis l’arrivée d’une nouvelle direction à la tête du groupe Stellantis, son patron récemment nommé Xavier Peugeot dément : la marque serait d’ailleurs déjà profitable et « contribue positivement au groupe Stellantis », nous assurait-il il y a quelques jours à l’occasion de l’essai de cette nouvelle compacte chassant sur les terres de la BMW Série 1, de l’Audi A3 et de la Mercedes Classe A.

Cette nouvelle compacte, c’est la DS N°4. Pas un modèle entièrement nouveau contrairement à sa grande sœur la N°8 récemment lancée sur le marché, puisqu’on parle ici de la version restylée de la DS 4 de seconde génération commercialisée en 2021.

Son approche stylistique s’inspire étroitement de celle de la N°8 avec une face avant entièrement revue et désormais affublée d’une calandre peinte en noir façon biton, traversée par un long bandeau de LED qui court jusqu’aux ailes. Mais il s’agit bien là d’un simple « lifting » puisqu’elle conserve toute la structure de la DS4 et sa poupe quasiment inchangée, avec un gros « DS AUTOMOBILES » désormais placardé sur le coffre comme pour crier au monde son nom, façon « RANGE ROVER » ou…« BUILD YOUR DREAMS ».

La N°4 change aussi un peu à l’intérieur : elle gagne un combiné d’instrumentation de 10,25 pouces au lieu de 7 précédemment, positionné à la gauche d’un écran tactile central restant à 10 pouces. Outre la disparition du troisième petit écran disposé au pied de la console centrale sur la DS 4 (peu utilisé par la clientèle d’après les communiquant de la marque), on remarque une interface plus agréable à utiliser avec surtout une réactivité que nous n’avons pas réussi à prendre en défaut pendant notre essai (et aucun bug de connectivité à signaler).

Des habillages superbes, mais…

Notre exemplaire d’essai présente un intérieur en finition haut de gamme « Etoile », tapissant l’habitacle de cuirs superbes (option « Cuir Nappa ») à la fois à la vue et au toucher. Si la qualité d’assemblage et des matériaux de cet habitacle n’impressionne pas particulièrement (le tunnel de servitude monté un peu « léger » lorsqu’un genou vient le taper, les plastiques durs mais classiques dans une compacte sur le bas de la planche de bord…), les habillages ajoutés par DS dans cette finition haut de gamme sont magnifiques et surclassent ceux de la triplette des marques premium. Il faut reconnaître à l’auto cet effort, déjà bien présent dans la DS 4.

Hélas, l’habitabilité aux places arrière stagne et ne positionne toujours pas la N°4 comme une compacte particulièrement logeable. Même si les passagers installés à cette position bénéficient d’un environnement tout aussi flatteur avec ces si beaux cuirs, les plus grands gabarits pourront manquer d’espace aux jambes et de garde au toit. La DS N°4 se rattrape cependant au niveau du coffre, avec 430 litres sur la version thermique à hybridation légère (et probablement la future variante diesel), 390 litres sur l’électrique et encore 360 litres sur sa déclinaison hybride rechargeable. Pour rappel, l’Audi A3 plafonne à 380 litres comme la BMW Série 1 et la Mercedes Classe A ne fait pas mieux que 355 litres. On parle ici de leurs configurations les plus « généreuses » en volume de coffre, avec une motorisation thermique classique.