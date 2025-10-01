« Stellantis ne lâchera pas DS Automobiles car la marque est déjà rentable » - Xavier Peugeot

Simple ligne de modèles à l’origine avec la DS 3, intégrée avec succès au catalogue de Citroën comme la familiale DS 5 également appréciée par la clientèle, Ds Automobiles est devenue une marque à part entière de l’ancien groupe PSA à partir de 2014. Depuis, cette enseigne visant le marché « premium » et ses références allemandes incontournables (Audi, BMW et Mercedes) peine à augmenter ses volumes et ses parts de marché.

Elle doit aussi cohabiter avec d’autres marques à la vocation « premium » au sein du groupe Stellantis (fruit de la fusion entre PSA et FCA en 2021), Lancia et Alfa Romeo (en mettant de côté Maserati qui lorgne carrément sur le vrai luxe).

Dans un contexte où la direction de Stellantis vient de changer et alors que son ancien leader Carlos Tavares avait justement décidé de la création de DS Automobiles, tout le monde se demandait si cette marque n’allait tout simplement pas disparaître : confronté à une baisse sensible de ses bénéfices et contraint de se séparer de ses activités les moins rentables, le groupe songerait carrément à se séparer de marques comme Lancia d’après certaines rumeurs. DS Automobiles, de son côté, pourrait redevenir une simple ligne de modèles dans le haut de gamme Citroën comme à ses débuts.

« DS Automobiles est déjà une marque profitable »

Xavier Peugeot, nouveau directeur général de DS Automobiles, dément vigoureusement ces allégations : « je peux vous dire droit dans les yeux que DS Automobiles est déjà une marque rentable. Elle contribue positivement aux finances du groupe Stellantis et n’a pas vocation à disparaître. Même avec les volumes qui sont les nôtres, on ne perd pas d’argent. Le développement d’une nouvelle marque premium n’est pas une entreprise facile, mais nous travaillons très fort et DS Automobiles propose un univers différent des autres marques de Stellantis. Lancia et Alfa Romeo ont une vocation plus sportive et nous nous focalisons sur d’autres éléments pivots », nous affirme Xavier Peugeot.

Après la DS N°4, la DS N°7 en 2026

DS Automobiles vient de lancer sur le marché la N°8, un crossover à la vocation luxueuse conçue sur la plateforme STLA Medium aussi utilisée par le Peugeot 3008 et le 5008, l’Opel Grandland, le Citroën C5 Aircross et le Jeep Compass. La marque prépare le lancement commercial de la N°4, version restylée de la compacte DS4 concurrençant les Audi A3, BMW Série 1 et Mercedes Classe A. L’année prochaine, elle doit lancer une nouveauté sans doute encore plus importante : le N°7, SUV familial remplaçant le DS7 qui est son best-seller. Et pourquoi pas une vraie petite citadine pour remplacer l’actuelle DS 3 et positionner DS Automobiles face à la Mini, comme au bon vieux temps de la DS 3 Citroën ?

« Le marché a changé et on n’est plus dans les années 70, quand les marques faisaient encore le grand écart en commercialisant aussi bien de petites voitures que de gros modèles luxueux. DS Automobile possède son propre univers et il faut absolument qu’on s’en tienne à cela pour paraître cohérents. Mais nous travaillons sur le futur de la marque et il aura des choses intéressantes après nos deux prochains lancements », nous dit Xavier Peugeot. Selon nos informations, le DS 3 actuel doit s’arrêter en 2027 au plus tard.

Notons par ailleurs que la nouvelle DS N°4 va récupérer son moteur diesel en plus de ses variantes électriques, hybrides rechargeables et essence à hybridation légère. Le N°7 laissera très probablement le choix entre le thermique et l’électrique mais pour l’instant, Xavier Peugeot nous laisse entendre que le N°8 se contentera de la seule énergie électrique. « Ses 750 kilomètres d’autonomie WLTP en font une référence dans cette catégorie de véhicules », rappelle-t-il.