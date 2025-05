La nouvelle DS 4 fait son numéro

Lancée en 2014, la jeune marque premium DS n’a jamais réussi à s’imposer. Entre le retrait du marché chinois, les échecs de la DS 9 puis de la DS 3 Crossback, et enfin le départ de Carlos Tavares fervent défenseur de la marque, le constructeur a enchaîné les déconvenues.

En 2024, les immatriculations ont reculé de 27 % dans le monde, plaçant ainsi DS Automobiles dans une situation plus qu’inconfortable au sein du groupe Stellantis, qui comporte également deux autres marques premium : Alfa Romeo et Lancia.

La firme Française tente de sortir la tête de l’eau en renouvelant sa gamme. La N°8, un gros crossover électrique au design très clivant, ne devrait pas bouleverser les cahiers de commandes. En revanche, l’arrivée de la prochaine génération de la DS 3 (sous la forme d’une citadine) et les restylages des DS 7 et aujourd’hui de la DS 4 devraient permettre au constructeur de retrouver des couleurs.

Un restylage dans la lignée de la N°8

Pourtant vecteur d’un design moins ostentatoire que le reste de la gamme, la DS 4 n’a jamais réussi à s’imposer face à ses concurrentes allemandes, à savoir les Audi A3 Sportback , BMW Série 1 ou encore Mercedes Classe A.

DS a opéré un restylage dans la lignée de la prochaine N°8, qui elle se veut bien plus ostentatoire. D’ailleurs, la compacte en reprend la nomenclature et s’appelle désormais N°4.

Les principaux changements concernent la face avant et notamment le regard. Le faisceau lumineux s’étire depuis les extrémités du bouclier pour converger vers le logo DS illuminé. Le capot également nouveau a été modifié pour recouvrir la partie supérieure de cette nouvelle calandre. Une calandre noire teintée.

Cette nouvelle face avant avec cette signature lumineuse s'appliquera sur toute la gamme. Les versions les plus huppées profiteront de projecteurs Matrix LED et directionnels. Les feux arrière intègrent un nouveau masque et sont reliés par un bandeau noir brillant. Au-dessous le lettrage DS Automobiles apparaît.

A bord, les changements sont moins importants. Face au conducteur, DS a implanté un combiné d’instrumentation plus grand (10,25’’) avec toujours en complément un affichage tête haute. Au centre de la planche de bord, l’écran de 10’’ intègre des fonctionnalités comme la navigation connectée, la reconnaissance vocale avec ChatGPT et un planificateur d’itinéraires pour les versions électriques assez évolué. Ces services connectés sont offerts pour une durée de 3 ans et passent ensuite à 12 €/mois.

On note la disparition du petit écran tactile placé au pied de la console centrale. "Les clients ne comprenaient pas vraiment son intérêt. On les a écoutés et on a regroupé toutes les fonctionnalités dans l'écran central", explique Thierry Metroz, le patron du design. En lieu et place de cet écran on retrouve un curieux support qui n'a aucune utilité car on ne peut même pas y placer un téléphone.

La présentation qui est un point fort de la marque reste de haute volée avec des matériaux et des assemblages soignés à l’image de la sellerie cuir façon bracelet de montre, des inserts en guillochage et du point perle. Comme ses concurrentes allemandes, elle conserve un faible espace aux places arrière ainsi qu’un faible volume de coffre.

L'électrique arrive, le diesel reste

La compacte premium Française met à jour son catalogue de motorisations tout en conservant une offre disel, composée du Bluehdi 130. Ce dernier sera disponible quelques mois après l'ouverture des commandes, prévue au printemps.

Sans grosse surprise, on retrouve une offre largement diffusée au sein du groupe à l’image du nouveau 1.2 Puretech micro-hybridé de 145 ch. Ce dernier, désormais équipé d’une chaîne, autorise quelques phases de roulage en électrique. Il est épaulé par la nouvelle version hybride rechargeable (225 ch de puissance cumulée) conçue par le groupe, la version qui sera vraisemblablement la plus sollicitée, car neutre au malus. Cette dernière évolue et se dote d’une batterie de plus grosse capacité (14,6 kWh) permettant de parcourir jusqu’à 81 km (autonomie combinée WLTP) en 100 % électrique.

Le gain est de l’ordre de +30 % par rapport à l’actuelle version mais reste bien en dessous des performances proposées par certaines compactes allemandes comme la Golf par exemple. De plus la DS4 impose des charges AC, (chargeur embarqué de 3,7 kW et 7,4 kW en option), alors que la concurrence accepte des charges rapides (DC), à l’image de la dernière Volkswagen Golf.

Enfin, et pour la première fois, la DS 4 accueille une motorisation 100 % électrique entre ses essieux. Reposant sur une plateforme différente (EMP2) des actuelles électriques du groupe (STLA), DS est contraint techniquement. Les ingénieurs ont choisi d’opter pour le moteur électrique de la Peugeot e-408. Il s’agit d’un moteur moderne. Ce dernier développe environ 210 ch et est alimenté par une batterie lithium-ion NMC d’une capacité nette de 57,5 kWh offrant une autonomie mixte aux alentours des 450 km en cycle mixte WLTP. C’est peu, mais c’est le maximum en termes de capacité, que peut accepter cette plateforme. La compacte est dotée d’un chargeur embarqué de 11 kW de série et peut accepter une puissance de charge maximum de 120 kW en courant continu.

La DS 4 dispose également de toutes les aides spécifiques à l’électrique comme une régénération à plusieurs niveaux, un planificateur d’itinéraires connecté et même un pré-conditionnement de la batterie pour optimiser la charge. Elle proposera plus tard une fonction V2L qui permet d’alimenter en énergie une source extérieure à la voiture. Enfin, elle reconduit sur les versions haut de gamme la conduite autonome de niveau 2 prenant en compte le changement de voie et les dépassements et aussi le performant système de suspensions pilotées par caméra qui adapte la dureté en fonction du relief.

Les tarifs n'ont pas été communiqués mais la nouvelle DS N°4 est attendue sur nos routes au mois d'octobre.