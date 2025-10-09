Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Nouvelle DS N°4, j'adore ?

Cédric Pinatel

4. Notre avis sur la nouvelle DS N°4 face à la concurrence

 

Nouvelle DS N°4, j'adore ?

39 300€, voilà le prix de base de la nouvelle DS N°4 (en version 145 chevaux et finition Pallas). Elle se retrouve plus chère que la BMW Série 1, dont la variante 120 essence de 122 chevaux démarre à 36 350€, et que l’Audi A3 fixant le premier prix à 34 600€ avec seulement 116 chevaux et une boîte manuelle. Même la Mercedes Classe A demande à peine plus avec ses 39 450€ en version A180 de 136 chevaux. La Française monte même à 46 600€ au minimum avec sa superbe finition intérieure « Etoile Cuir Nappa » mais à dotation égale, les Allemandes redeviennent plus chères surtout que DS Automobiles propose aussi de petites remises sur toutes les versions dès le lancement.

A retenir : la mieux habillée, au moins ça

Comme la précédente DS 4, la N°4 concentre ses efforts sur la finition intérieure et le confort pour façonner son univers du « luxe à la Française », essayant de toutes ses forces de ne pas ressembler à une « vulgaire » Peugeot 308 recarrossée. Pas facile, dans cette catégorie où l’image des marques allemandes fait rêver la clientèle depuis des décennies, de se faire une place au soleil. Dommage en tout cas, faute de pouvoir revendiquer des motorisations « statutaires » comme ses rivales teutonnes, de ne pas les surclasser au registre de l’habitabilité arrière alors qu’elle essaie justement de jouer les salons de luxe avec une certaine réussite. « S’il n’y a pas de défaut, c’est qu’il n’y a pas de parti pris », nous répondait Xavier Peugeot en abordant ce dernier point. Le nom « N°4 » participe en tout cas à cette stratégie de placer les produits de DS dans un périmètre différent de celui des marques « généralistes » de l’ancien groupe PSA. Si Audi réussit à vendre des A3 avec une plateforme également utilisée par des Skoda et des Seat, c’est qu’il est théoriquement possible de réussir…

Caradisiac a aimé

  • Les cuirs vraiment superbes de la finition Etoile
  • Le confort de roulage
  • Le bon volume de coffre

Caradisiac n’a pas aimé

  • L’habitabilité moyenne des places arrière
  • Le prix de base élevé (heureusement sauvé par la dotation de série)
  • La boîte à double embrayage parfois un peu brusque

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
(2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 225 ETOILE - ALCANTARA EAT8 60 (wltp) 52 500 €  €
(2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 225 ETOILE - CUIR NAPPA EAT8 60 (wltp) 55 500 €  €
(2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 225 JULES VERNE EAT8 60 (wltp) 50 400 €  €
(2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 225 PALLAS EAT8 60 (wltp) 48 200 €  €
(2) 1.6 HYBRIDE RECHARGEABLE 225 PALLAS LIGNE BUSINESS EAT8 60 (wltp) 49 150 €  €
1.2 HYBRIDE 145 ETOILE - ALCANTARA E-DCT6 116 (wltp) 43 600 €  €
1.2 HYBRIDE 145 ETOILE - CUIR NAPPA E-DCT6 116 (wltp) 46 600 €  €
1.2 HYBRIDE 145 JULES VERNE E-DCT6 116 (wltp) 41 500 €  €
1.2 HYBRIDE 145 PALLAS E-DCT6 116 (wltp) 39 300 €  €
1.2 HYBRIDE 145 PALLAS LIGNE BUSINESS E-DCT6 116 (wltp) 40 250 €  €
213 E-TENSE ETOILE - ALCANTARA 58.3 KWH 0 (wltp) 51 290 €  €
213 E-TENSE JULES VERNE 58.3 KWH 0 (wltp) 49 190 €  €
213 E-TENSE PALLAS 58.3 KWH 0 (wltp) 46 990 €  €
213 E-TENSE PALLAS LIGNE BUSINESS 58.3 KWH 0 (wltp) 47 940 €  €
