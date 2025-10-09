Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Ds N°4

Essai

Nouvelle DS N°4, j'adore ?

Dans Nouveautés / Restyling

Cédric Pinatel

12  

3. De série, la DS N°4 est belle à l'intérieur

 

Même en finition de base, la DS N°4 se targue d'une présentation extérieure plus lêchée que chez ses rivales allemandes.
Même en finition de base, la DS N°4 se targue d'une présentation extérieure plus lêchée que chez ses rivales allemandes.

Dès le premier niveau de finition (Pallas), la DS N°4 ne ressemble pas à une compacte premium bas de gamme. Elle affiche déjà une présentation extérieure léchée avec des jantes de 19 pouces et les mêmes boucliers.

A l’intérieur, la DS N°4 n’embarque en revanche pas les beaux cuirs en finition de base. Elle se contente alors de plastiques moussés sur la planche de bord et de sièges en tissu noirs, mais comme nous avons pu le vérifier sur un exemplaire présent sur place cette configuration ne rend pas pour autant l’auto trop terne. Il faut cependant ajouter 1 440€ pour le pack Confort ajoutant notamment les vitres arrière feuilletées et les sièges avant chauffants, 480€ pour le hayon motorisé, 1 440€ pour le pack Tech incluant le « DS Iris System » et l’outil ChatGPT à reconnaissance vocale.

Voici l'intérieur de la DS N°4 en version de base "Pallas".
Voici l'intérieur de la DS N°4 en version de base "Pallas".

Pour profiter d’un intérieur magnifique, il faut passer au niveau « Etoile ». Il laisse le choix entre la configuration Alcantara ou Cuir Nappa, mais nous préférons nettement cette dernière qui coûte hélas encore plus cher. Au lancement, la série spéciale Jules Verne ajoute une planche de bord aux décorations stylisées et aux selleries décorées. La dotation de série est en tout cas meilleure que chez les concurrentes principales.

Le détail techno : des batteries plus grosses

La DS N°4 embarque, comme la récente Peugeot 308 restylée, des batteries de 58,3 kWh de capacité nette dans sa version 100% électrique alors que l'ancien moteur de 156 chevaux laisse la place à un bloc de 213 chevaux. Revendiquant 450 km d'autonomie WLTP, ce groupe motopropulseur est limité par la place disponible dans le châssis et la plateforme EMP2. Contrairement à la STLA Medium de la N°8, elle ne permet pas d'y intégrer les accumulateurs de 75 et de 96 kWh qu'on retrouve désormais sur de nombreux modèles électriques de Stellantis.

 

 

Equipements et options

Version : 1.2 HYBRIDE 145 ETOILE - CUIR NAPPA E-DCT6

Equipements de sécurité

  • Fixations ISOFIX aux places latérales AR

  • Commutation automatique des feux de route

  • Airbags frontaux (passager déconnectable), latéraux AV, rideaux aux places AV/AR et central

  • Allumage automatique des feux

  • Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec antipatinage des roues (ASR)

  • Prédisposition pour roue de secours galette

  • ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et Aide au Freinage d&#039;Urgence (AFU)

  • Alerte de franchissement involontaire de ligne

  • Feux AR Full LED effet 3D avec traitement écailles

  • SOS &amp; Assistance

  • Accès et Démarrage mains libres Proximity

  • Contrôle de la traction (TCS)

Equipements de confort

  • Volant réglable en hauteur et profondeur

  • Radio numérique terrestre (DAB)

  • Lunette AR chauffante

  • Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre

  • Coques de rétroviseurs extérieurs noir brillant

  • Palettes au volant

  • Eclairage de boîte à gants, d&#039;accoudoir central AV et de coffre à LED

  • Banquette AR 2/3 - 1/3 avec 3 appuie-tête

  • Banquette AR avec trappe à skis

  • Frein de stationnement électrique automatique

  • Essuie-vitre AV à déclenchement et cadencement automatiques

  • Aide au stationnement AV et AR et Caméra de recul

  • Accoudoir central AR avec trappe à ski et 2 porte-gobelets

  • Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement

  • Volant chauffant

  • Essuie-vitre AR

  • Limiteur / Régulateur de vitesse

  • Régulateur de vitesse adaptatif et Pack Détection trafic AR

  • Accoudoir central AV

  • Climatisation automatique bizone

  • Console centrale avec rangement fermé

  • Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement

  • Pack sièges électriques avec sièges AV chauffants

  • Sièges AV avec mousse haute densité

  • Vitres AR et lunette AR surteintées

  • Ecran tactile capacitif 10&quot; HD

  • Direction assistée

  • Verrouillage centralisée

  • Vitres latérales AV et AR feuilletées acoustiques

  • Lecheurs de vitres latérales Noir brillant avec coulisses chromés

Esthétique / Carrosserie

  • Banquette AR avec trappe à skis

  • Jantes alliage 19&quot; LIMA

  • Accoudoir central AR avec trappe à ski et 2 porte-gobelets

Autres équipements

  • Pédalier en aluminium

  • Condamnation automatique des portes et du coffre en roulant

  • Adaptive Cruise Control Stop &amp; Go

  • Freinage multi-collision

  • Reconnaissance étendue des panneaux de circulation

  • Kit anti-crevaison

  • Surtapis AV/AR

  • Vérins d&#039;ouverture et de maintien du capot moteur

  • Détection de sous-gonflage

  • Centre de roue Noir

  • DS Wings noir brillant

  • Avertisseur de risque de collision

  • Surveillance d&#039;angles morts longue distance

  • Projecteurs à LED

  • Cabochons d&#039;écrous de roue noir brillant

  • Freinage d&#039;urgence automatique piloté par caméra et radar

  • Pare-brise teinté acoustique

  • Grille de calandre noir brillant avec pampilles chromées

  • Eclairage de cave à pieds à LED

  • DS AIR (Aérateurs centraux invisibles avec sabre chrome)

  • Jonc de volet chromé

  • Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED

  • Prises 12 V

  • Prises USB

  • Capot actif

  • Poignées extérieures affleurantes chromées

  • Clean Cabin avec Air Quality System

  • DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY

  • Préconditionnement thermique de l&#039;habitacle programmable par smartphone

  • Anneaux d&#039;arrimage dans le coffre (x4)

  • DS MATRIX LED VISION

  • Sécurité Enfants

  • Plafonnier I-Dome tactile

  • Enjoliveurs de bas de porte noirs avec insert chromé

  • Monogramme DS chromé sur l&#039;enjoliveur de custode latéral

  • Eclairage d&#039;ambiance à LED

  • Antenne &quot;aileron de requin&quot;

  • Chargeur sans fil pour smartphone

  • DS IRIS SYSTEM

  • Mirror Screen sans fil via Wifi

  • Teinte Caisse nacrée

  • Intérieur Cuir Nappa Brun Criollo confection Bracelet

  • Seuil de portes AV

  • Badge de capot ETOILE

  • Pack Connect PLUS pour 3 ans

  • Contrôle de la presion des pneus

  • Boîte à gants floquée du logo &quot;Etoile&quot;

  • Boîte de vitesse automatique séquentielle 6 vitesse

  • Combiné numérique 10&quot;

  • DS E-TOGGLE

  • Pare-chocs avec sabots AV et AR en aluminium

Options disponibles

  • Jantes alliage 19" MINNEAPOLIS

     : 

    400 €

  • Teinte Caisse nacrée

     : 

    990 €

  • Attelage demontable sans outils

     : 

    950 €

  • Toit Noir Perla Nera

     : 

    400 €

  • Teinte Caisse nacrée

     : 

    1200 €

  • Teinte Caisse nacrée

     : 

    1100 €

Page précédente
Page suivante

Photos (20)

Voir tout

Sommaire

12  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

Voir tous les commentaires

En savoir plus sur : Ds N°4

Ds N°4

SPONSORISE

Essais Moyenne Berline

Voir tous les essais Moyenne Berline

Fiches fiabilité Moyenne Berline

Voir toutes les fiches fiabilité Moyenne Berline

Toute l'actualité

Voir toutes l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité