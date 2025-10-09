Dès le premier niveau de finition (Pallas), la DS N°4 ne ressemble pas à une compacte premium bas de gamme. Elle affiche déjà une présentation extérieure léchée avec des jantes de 19 pouces et les mêmes boucliers.

A l’intérieur, la DS N°4 n’embarque en revanche pas les beaux cuirs en finition de base. Elle se contente alors de plastiques moussés sur la planche de bord et de sièges en tissu noirs, mais comme nous avons pu le vérifier sur un exemplaire présent sur place cette configuration ne rend pas pour autant l’auto trop terne. Il faut cependant ajouter 1 440€ pour le pack Confort ajoutant notamment les vitres arrière feuilletées et les sièges avant chauffants, 480€ pour le hayon motorisé, 1 440€ pour le pack Tech incluant le « DS Iris System » et l’outil ChatGPT à reconnaissance vocale.

Pour profiter d’un intérieur magnifique, il faut passer au niveau « Etoile ». Il laisse le choix entre la configuration Alcantara ou Cuir Nappa, mais nous préférons nettement cette dernière qui coûte hélas encore plus cher. Au lancement, la série spéciale Jules Verne ajoute une planche de bord aux décorations stylisées et aux selleries décorées. La dotation de série est en tout cas meilleure que chez les concurrentes principales.

Le détail techno : des batteries plus grosses La DS N°4 embarque, comme la récente Peugeot 308 restylée, des batteries de 58,3 kWh de capacité nette dans sa version 100% électrique alors que l'ancien moteur de 156 chevaux laisse la place à un bloc de 213 chevaux. Revendiquant 450 km d'autonomie WLTP, ce groupe motopropulseur est limité par la place disponible dans le châssis et la plateforme EMP2. Contrairement à la STLA Medium de la N°8, elle ne permet pas d'y intégrer les accumulateurs de 75 et de 96 kWh qu'on retrouve désormais sur de nombreux modèles électriques de Stellantis.