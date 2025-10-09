3. De série, la DS N°4 est belle à l'intérieur
Dès le premier niveau de finition (Pallas), la DS N°4 ne ressemble pas à une compacte premium bas de gamme. Elle affiche déjà une présentation extérieure léchée avec des jantes de 19 pouces et les mêmes boucliers.
A l’intérieur, la DS N°4 n’embarque en revanche pas les beaux cuirs en finition de base. Elle se contente alors de plastiques moussés sur la planche de bord et de sièges en tissu noirs, mais comme nous avons pu le vérifier sur un exemplaire présent sur place cette configuration ne rend pas pour autant l’auto trop terne. Il faut cependant ajouter 1 440€ pour le pack Confort ajoutant notamment les vitres arrière feuilletées et les sièges avant chauffants, 480€ pour le hayon motorisé, 1 440€ pour le pack Tech incluant le « DS Iris System » et l’outil ChatGPT à reconnaissance vocale.
Pour profiter d’un intérieur magnifique, il faut passer au niveau « Etoile ». Il laisse le choix entre la configuration Alcantara ou Cuir Nappa, mais nous préférons nettement cette dernière qui coûte hélas encore plus cher. Au lancement, la série spéciale Jules Verne ajoute une planche de bord aux décorations stylisées et aux selleries décorées. La dotation de série est en tout cas meilleure que chez les concurrentes principales.
Le détail techno : des batteries plus grosses
La DS N°4 embarque, comme la récente Peugeot 308 restylée, des batteries de 58,3 kWh de capacité nette dans sa version 100% électrique alors que l'ancien moteur de 156 chevaux laisse la place à un bloc de 213 chevaux. Revendiquant 450 km d'autonomie WLTP, ce groupe motopropulseur est limité par la place disponible dans le châssis et la plateforme EMP2. Contrairement à la STLA Medium de la N°8, elle ne permet pas d'y intégrer les accumulateurs de 75 et de 96 kWh qu'on retrouve désormais sur de nombreux modèles électriques de Stellantis.
Equipements et options
Version : 1.2 HYBRIDE 145 ETOILE - CUIR NAPPA E-DCT6
Equipements de sécurité
Fixations ISOFIX aux places latérales AR
Commutation automatique des feux de route
Airbags frontaux (passager déconnectable), latéraux AV, rideaux aux places AV/AR et central
Allumage automatique des feux
Contrôle dynamique de stabilité (ESP) avec antipatinage des roues (ASR)
Prédisposition pour roue de secours galette
ABS avec répartiteur électronique de freinage (REF) et Aide au Freinage d'Urgence (AFU)
Alerte de franchissement involontaire de ligne
Feux AR Full LED effet 3D avec traitement écailles
SOS & Assistance
Accès et Démarrage mains libres Proximity
Contrôle de la traction (TCS)
Equipements de confort
Volant réglable en hauteur et profondeur
Radio numérique terrestre (DAB)
Lunette AR chauffante
Rétroviseur intérieur électrochrome sans cadre
Coques de rétroviseurs extérieurs noir brillant
Palettes au volant
Eclairage de boîte à gants, d'accoudoir central AV et de coffre à LED
Banquette AR 2/3 - 1/3 avec 3 appuie-tête
Banquette AR avec trappe à skis
Frein de stationnement électrique automatique
Essuie-vitre AV à déclenchement et cadencement automatiques
Aide au stationnement AV et AR et Caméra de recul
Accoudoir central AR avec trappe à ski et 2 porte-gobelets
Rétroviseurs extérieurs électriques, dégivrants, rabattables électriquement
Volant chauffant
Essuie-vitre AR
Limiteur / Régulateur de vitesse
Régulateur de vitesse adaptatif et Pack Détection trafic AR
Accoudoir central AV
Climatisation automatique bizone
Console centrale avec rangement fermé
Lève-vitres AV et AR électriques, séquentiels et antipincement
Pack sièges électriques avec sièges AV chauffants
Sièges AV avec mousse haute densité
Vitres AR et lunette AR surteintées
Ecran tactile capacitif 10" HD
Direction assistée
Verrouillage centralisée
Vitres latérales AV et AR feuilletées acoustiques
Lecheurs de vitres latérales Noir brillant avec coulisses chromés
Esthétique / Carrosserie
Banquette AR avec trappe à skis
Jantes alliage 19" LIMA
Accoudoir central AR avec trappe à ski et 2 porte-gobelets
Autres équipements
Pédalier en aluminium
Condamnation automatique des portes et du coffre en roulant
Adaptive Cruise Control Stop & Go
Freinage multi-collision
Reconnaissance étendue des panneaux de circulation
Kit anti-crevaison
Surtapis AV/AR
Vérins d'ouverture et de maintien du capot moteur
Détection de sous-gonflage
Centre de roue Noir
DS Wings noir brillant
Avertisseur de risque de collision
Surveillance d'angles morts longue distance
Projecteurs à LED
Cabochons d'écrous de roue noir brillant
Freinage d'urgence automatique piloté par caméra et radar
Pare-brise teinté acoustique
Grille de calandre noir brillant avec pampilles chromées
Eclairage de cave à pieds à LED
DS AIR (Aérateurs centraux invisibles avec sabre chrome)
Jonc de volet chromé
Pare-soleil avec miroirs de courtoisie occultables éclairés à LED
Prises 12 V
Prises USB
Capot actif
Poignées extérieures affleurantes chromées
Clean Cabin avec Air Quality System
DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY
Préconditionnement thermique de l'habitacle programmable par smartphone
Anneaux d'arrimage dans le coffre (x4)
DS MATRIX LED VISION
Sécurité Enfants
Plafonnier I-Dome tactile
Enjoliveurs de bas de porte noirs avec insert chromé
Monogramme DS chromé sur l'enjoliveur de custode latéral
Eclairage d'ambiance à LED
Antenne "aileron de requin"
Chargeur sans fil pour smartphone
DS IRIS SYSTEM
Mirror Screen sans fil via Wifi
Teinte Caisse nacrée
Intérieur Cuir Nappa Brun Criollo confection Bracelet
Seuil de portes AV
Badge de capot ETOILE
Pack Connect PLUS pour 3 ans
Contrôle de la presion des pneus
Boîte à gants floquée du logo "Etoile"
Boîte de vitesse automatique séquentielle 6 vitesse
Combiné numérique 10"
DS E-TOGGLE
Pare-chocs avec sabots AV et AR en aluminium
Options disponibles
-
Jantes alliage 19" MINNEAPOLIS:
400 €
-
Teinte Caisse nacrée:
990 €
-
Attelage demontable sans outils:
950 €
-
Toit Noir Perla Nera:
400 €
-
Teinte Caisse nacrée:
1200 €
-
Teinte Caisse nacrée:
1100 €
