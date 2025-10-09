Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Nouvelle DS N°4, j'adore ?

5. Notre note de la DS N°4

 

La DS N°4 (à partir de 145 chevaux et 39 300€) s'évalue dans la catégorie des compactes premium qui compte : 

-L'Audi A3 (à partir de 116 chevauy et 34 600€).

-La BMW Série 1 (à partir de 122 chevaux et 36 350€).

-La Mercedes Classe A (à partir de 136 chevaux et 39 450€).

DS N&#xB0;4 Hybride 145
Budget
  • 6.13
Pratique
  • 7.13
Rapport prix/équipements
  • 7.83
Sur la route
  • 7.11
Sécurité
  • 6.5
Note globale : 13,9 /20
Explication des critères de notation
