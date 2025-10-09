La DS N°4 (à partir de 145 chevaux et 39 300€) s'évalue dans la catégorie des compactes premium qui compte :

-L'Audi A3 (à partir de 116 chevauy et 34 600€).

-La BMW Série 1 (à partir de 122 chevaux et 36 350€).

-La Mercedes Classe A (à partir de 136 chevaux et 39 450€).