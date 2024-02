Le Volkswagen Tiguan hybride rechargeable à partir de 53 550 €

La semaine dernière, nous avons eu l’occasion d’essayer le nouveau Tiguan dans une version à essence eTSI profitant d’une micro-hybridation. Désormais, le constructeur passe à la vitesse supérieure en proposant à son catalogue deux déclinaisons hybrides rechargeables.

Elles se nomment eHybrid et sont disponibles en deux niveaux de puissance cumulée : 204 et 272 ch. Le moteur à essence 1.5 TSI développe au choix 150 ou 177 ch tandis que le bloc électrique reste identique avec 85 kW (soit 115 ch). Si les puissances de ces Tiguan sont « confortables », la capacité nette de la batterie l’est tout autant avec 19,7 kWh. Ainsi, la marque indique que le Tiguan eHybrid peut parcourir plus de 120 km sans brûler une goutte de carburant, un chiffre deux fois supérieur à celui de l’ancien opus. Il s’approche ainsi des Mercedes GLC 300e et 400e qui atteignent 130 km, avec toutefois une batterie beaucoup plus grosse : 31,2 kWh.

Côté recharge, l’accumulateur accepte une puissance de 11 kW en courant alternatif (contre 3,6 kW précédemment) et jusqu’à 50 kW en courant continu.

La suspension pilotée "offerte"

Pour avoir le privilège de ne rouler qu’à l’électricité la semaine pour les trajets du quotidien, la dépense atteint 53 550 € minimum en finition Life Plus. L’ancien modèle démarrait à 49 800 €, mais roulait moins loin en électrique.

L’autre Tiguan eHybrid, plus musclé avec 272 ch, débute logiquement plus haut, à 60 800 € en finition Elegance.

Quant à la version à transmission intégrale 4Motion, uniquement associée au moteur 2.0 TDI 197 ch et à la finition haute R-Line Exclusive, elle est vendue 63 000 €.

À noter cependant que la suspension pilotée DCC Pro sur ces trois versions nouvellement au catalogue, soit un gain de 1 200 €.