Le nouveau MG EHS essaie de ressembler à la voiture familiale parfaite

Pas besoin de cocher des options pour disposer d’un MG EHS bien équipé : le modèle de base en finition « Comfort » se targue déjà d’une dotation riche avec les jantes de 19 pouces, les feux à LED, le siège conducteur réglable électriquement dans six directions, le régulateur de vitesse adaptatif avec système de centrage dans la voie et le système de surveillance des angles morts.

Le niveau « Luxury » de notre modèle d’essai, proposé 2 000€ plus cher, ajoute la climatisation automatique bi-zone, les caméras 360 degrés (au lieu d’une simple caméra de recul en finition de base), le hayon à ouverture et fermeture électrique, le chargeur à induction et les sièges en simili-cuir. Seule option restante au catalogue à ce niveau, l’intérieur beige à 650€ plaira à ceux qui aiment les finitions à l’Anglaise.

Le point techno : une mécanique hybride vraiment plus moderne Outre un moteur essence 1,5 litre turbo à la technologie bien meilleure (il s’agit d’un bloc développé en interne au contraire l’ancien et équipé d’un turbo à géométrie variable en plus d’une combustion à cycle Miller), le nouvel EHS possède un groupe motopropulseur au fonctionnement proche des systèmes E-Power de Nissan ou Honda I-MMD eCVT (mais avec de grosses différences de transmission). Le moteur électrique de 184 chevaux est seul à entraîner les roues avant jusqu’à 70 ou 80 km/h en fonction des conditions, pouvant être secondé par le moteur thermique mais uniquement au titre de générateur de puissance (et non pas de propulseur) à pleine charge. Ce moteur électrique peut propulseur la voiture seul jusqu’à 190 km/h théoriquement mais le moteur thermique peut lui aussi entraîner les roues à partir de 70 ou 80 km/h (et via une boîte de vitesses à deux rapports seulement). En conditions réelles le système n’offre pas les performances de l’excellent groupe motopropulseur hybride rechargeable de 272 chevaux du groupe Volkswagen, mais il permet de garder une consommation d’essence très basse (sous les 5 litres aux 100 de ce que nous avons pu voir).