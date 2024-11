Le nouveau MG EHS essaie de ressembler à la voiture familiale parfaite

A 37 990€, le nouveau MG EHS hybride rechargeable de 272 chevaux reste sensiblement moins cher que ses rivaux européens et japonais. Le Peugeot 3008 hybride rechargeable de 195 chevaux, par exemple, s’affiche à partir de 43 490€ actuellement et le Volkswagen Tiguan hybride rechargeable démarre à 53 900€ avec une mécanique de 204 chevaux ou même à 61 150€ en version 272 chevaux ! Chez Toyota, le Rav4 hybride rechargeable de 306 chevaux demande au minimum 50 450€ alors que chez Cupra, le Terramar hybride rechargeable demande respectivement 55 600 et 59 800€ au minimum en version 204 et 272 chevaux. Chez Skoda, le grand Kodiaq demande au moins 51 820€ en version hybride rechargeable de 204 chevaux et chez Ford, le Kuga hybride rechageable de 243 chevaux s’affiche à 46 090€ au minimum. Chez Hyundai, le Tucson hybride rechargeable de 253 chevaux débute à 47 200€ et son cousin le Kia Sportage de 265 chevaux, à 45 440€. il n’y a que le BYD Seal-U DM-I qui parvient à battre le MG EHS au niveau du prix : le Chinois demande en effet 37 500€ pour sa version de 218 chevaux.

A retenir : plus le moins cher, mais toujours le meilleur prix-prestations ?

Le MG EHS de seconde génération n’est donc plus le SUV familial hybride rechargeable le moins cher du marché, battu à ce titre par le BYD Seal-U DM-I. Au registre du rapport prix-prestations en revanche, il conserve l’avantage face à ce dernier grâce à sa mécanique plus puissante et plus efficiente, son habitabilité à la pointe et son niveau d’équipement de série généreux.

Les modèles comme le Volkswagen Tiguan et autres Cupra Terramar conservent un net avantage sur le plan des prestations dynamiques, mais aussi de la qualité d’assemblage à l’intérieur (malgré de jolis efforts de finition de la part du MG). Mais avec une telle différence de prix, l’EHS possède toujours largement de quoi séduire tous ceux qui recherchent une voiture familiale hybride rechargeable sans s’intéresser de trop près aux performances ni au plaisir de conduire. Avec juste un regret : il est pour l’instant 7 500€ plus cher que l’ancien EHS qui bénéficiait d’une remise directe de 5 000€. A ce prix, continuera-t-il de piquer des clients aux marques européennes plus chères, sachant que ces dernières pratiquent elles aussi des remises parfois généreuses ?

Caradisiac a aimé

Beaux efforts de présentation

Habitabilité intérieure

Consommation électrique et hybride en net progrès

Caradisiac n'a pas aimé

Les 272 chevaux ne sont pas tous là

Quelques soucis de qualité d'assemblage à l'intérieur

Prix en hausse (sans remise)