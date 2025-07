Hyundai

Il n'y a plus de remises nationales affichées sur le site de Hyundai France ce mois-ci, même s'il reste sans doute possible d'obtenir des remises en concession.

Jeep

Il y a de vraies remises chez Jeep sur toute la gamme citadine et compacte :

-500€ sur l'Avenger thermique à partir de 25 050€ au lieu de 25 550€ (-1,95%).

-4 000€ sur l'Avenger électrique à 32 500€ au lieu de 36 500€ (-10,9%).

-4 000€ de remise sur le Renegage E-Hybrid à 28 190€ au lieu de 32 190€ (-12,4%).

-1 500€ de remise sur le nouveau Compass E-Hybrid à 39 490€ au lieu de 40 990€ (-3,65%).

-1 500€ de remise sur le Compass électrique à 44 990€ au lieu de 46 490€ (-3,22%).

-Des remises conséquentes sur certains véhicules neufs en stock, mais dans des proportions moins intéressantes que les réductions visibles plus haut.

Les remises sur les voitures électriques de Kia concernent les modèles électriques :

-10 000€ de remise sur les Niro EV disponibles en stock (à partir de 45 690€), soit une réduction de 21,8%.

-10 000€ de remise sur l'EV6 (à partir de 49 690€), soit une réduction de 20,12%.

-Des remises parfois substancielles sur les autres modèles disponibles en stock, mais moins intéressantes.

Leapmotor

Il y a plusieurs remises chez Leapmotor :

-2 600€ sur la T03 affichée à 16 900€ au lieu de 19 500€, soit 13,3% de remise.

-6 797€ sur le C10 affiché à 30 603€ au lieu de 37 400€ soit 18,17% de remise.

Mazda

Ce mois-ci, il y a quelques remises chez Mazda sous condition de reprise :

-2 000€ sur la Mazda2 Hybrid, disponible à partir de 23 350€ au lieu de 25 350€ soit -7,88% de remise.

-3 500€ sur le prix de la MX-5 normalement à partir de 33 000€, soit jusqu'à 10,6% de réduction sur le petit roadster.

-2 500€ sur la Mazda 3 normalement disponible à partir de 28 000€, soit -8,92%.

-2 800€ sur le CX30 disponible à partir de 27 550€ au lieu de 30 350€, soit -9,22%.

-5 000€ sur le CX60 normalement disponible à partir de 54 750€, soit -9,13%.

-5 000€ sur le CX80 normalement disponible à partir de 64 100€, soit -7,8%.

-7 000€ sur le MX-30 à prolongateur d'autonomie affiché à 31 250€ au lieu de 38 250€, soit -18,3%.

-1 800€ sur la berline 6e électrique, affichée à 41 100€ au lieu de 42 900€, soit 4,19% de remise.

MG

-La MG4 a droit à 5 000€ de remise et même 7 000€ en cas de reprise, soit 23,4% au maximum.

-Le MG S5 a droit à 3 500€ de remise dans une offre de lancement, soit 9,7% de réduction. Il y a aussi une "prime de fidélité" additionnelle de 2 000€ pour les possesseurs d'un modèle MG qui remplacent leur véhicule.

-Le tout nouveau EHS Hybrid+ a droit à 2 500€ de remise en offre de lancement, soit 7,69% de réduction.

-Le MH EHS hybride rechargeable a droit à 4 000€ de remise, proposé à 33 990€ au lieu de 37 990€, soit 10,52% de réduction.

Mitsubishi

Il n'y a plus de remise nationale affichée chez Mitsubishi France sur ses modèles ce mois-ci (mais probablement de grosses remises en concessions).

Nissan

Ce mois-ci, il y a toujours des remises chez Nissan.

-Juke : la version essence normalement affichée à 25 400€ est à 21 400€ et a droit à 4 000€ de remise (soit 15,74% de réduction. La version hybride a droit à 4000€ elle aussi et est à 26 700€ au lieu de 30 700€ (-13,02%).

-Nouveau Qashqai : le SUV restylé de Nissan normalement affiché à partir de 39 600€ en version E-Power a droit à 6000€ de remise, soit 15,5% de réduction totale. Dans sa série spéciale N-Style et avec e moteur essence à hybridation légère, il descend même à 26 900€ (-5 800€) avec un joli -17,73%.

-X-Trail : sans condition de reprise, le SUV Nissan s'affiche à 36 800€ au lieu de 43 800€ soit 7 000 de remise (-15,98%).

-Leaf : la compacte électrique s'affiche à 30 900€ au lieu de 36 900€, soit 6000€ et 16,2% de remise (dont 1 000€ sous condition de reprise).

-Ariya : pour faire face à la fin du bonus écologique dans son cas, le SUV électrique offre 6 000€ de remise immédiate avec un prix abaissé à 33 300€ au lieu de 39 300€ dans sa version de base (soit 15,2% de remise).

-On trouve des remises sur les modèles en stock pouvant aller jusqu'à 6 000€ notamment sur les Qashqai hybrides.

Opel

Ce mois-ci chez Opel, les remises ne sont pas les plus intéressantes mais elles ont toujours le mérite d'exister. Celles sur le stock sont plus intéressantes et celles sur les électriques augmentent aussi et il y a aussi une remise additionnelle de 500€ en ce moment.

-2 263€ de réduction pour la Corsa à 18 637€ normalement affichée à partir de 20 900€, soit 10,83% de remise. La version Electric s'affiche à 28 960€ au lieu de 32 000€ (-9,5%).

-2 655€ de réduction pour le Frontera à 23 845€ normalement affiché à 26 500€, soit 10,01% de remise.

-2 655€ de réduction pour le Mokka à 23 845€ et normalement affiché à partir de 26 500€, soit 10% de remise.

-3 442€ de réduction pour l’Astra à 25 908€ normalement affichée à 29 350€, soit 11,72% de remise.

-3 530€ pour l'Astra électrique, affichée à 35 460€ au lieu de 38 990€, soit 9,05% de remise.

-4 310€ de réduction sur le nouveau Grandland en version essence de 145 chevaux à hybridation légère à 34 680€ au lieu de 38 990€, soit 11,05%.

-3 044€ de réduction pour le Zafira affiché à 41 826€ au lieu de 44 870€ soit 6,78% de remise .

-Des remises de quelques milliers d'euros sur les autres utilitaires de la marque.

-Des remises dans le stock de modèles disponibles. Par exemple, une Corsa à 16 300€ au lieu de 20 000€ (-18,5%).

Peugeot

Comme chaque mois chez Peugeot, il y a des remises sur toute la gamme.

-2 360€ sur la Peugeot 208 restylée dans sa version de base Active affichée à 19 140€ au lieu de 21 500€, soit 10,97% de remise. La version électrique est désormais à 27 600€ au lieu de 28 100€ (-1,77%).

-2 400€ sur le 2008 dans sa version de base Active affichée à 25 650€ au lieu de 28 050€, soit 8,55% de remise.

-2 630€ sur la 308 dans sa version de base Active Pack affichée à 30 770€ au lieu de 33 400€, soit 7,87% de remise. La version électrique E-308 s'affiche à 39 750€ au lieu de 42 600€, soit 6,69% de remise.

-3 290€ sur le nouveau 3008 dans sa version de base Allure, affichée à 36 910€ au lieu de 40 200€ (soit 8,18% de remise).

-2 450€ sur la 408 dans sa version de base Allure affichée à 36 050€ au lieu de 38 500€, soit 6,36% de remise.

-5 320€ sur le nouveau 5008 affiché à partir de 36 680€ au lieu de 42 000€, soit 12,6% de remise.

-1 750€ sur le Rifter à partir de 36 300€ au lieu de 38 050€, soit 4,59% de remise. Les autres utilitaires de la gamme Peugeot ont aussi droit à des réductions du même niveau (jusqu'au Traveller XL).

-Quelques remises guère plus intéressantes sur les exemplaires en stock.

Renault

Ce mois-ci, Renault propose des remises sur sa R5 E-Tech disponible en stock, qui peuvent atteindre les 1 500€ sur la version à petites batteries et moteur de 120 chevaux. Il y a aussi une prime à la reprise de 1 000€ dans certains cas. Il existe aussi des remises plus généreuses sur d'autres modèles comme le Captur, disponible à partir de 22 669€ (-18,3%).