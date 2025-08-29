L'esprit du coupé TT planera au-dessus du stand Audi au Salon de Munich

Novembre 2024, Audi annonce la production du dernier TT après une carrière de 25 ans et 662 762 exemplaires produits. Un modèle emblématique de la marque, qui annonçait à l’époque les lignes des futurs modèles.

En 2025, la marque s’apprête à faire de même enfin, c’est ce qu’elle souhaite. C’est à l’occasion du Salon de Munich que la marque exposera un nouveau concept, dessiné sous la houlette de Massimo Frascella qui a remplacé Marc Lichte en février 2024. Pour cette nouveauté, la mission est double : annoncer le futur style de la marque tout en évoquant le coupé TT, mais aussi le magnifique show-car Avus de 1991 et des modèles de compétition des années 30.

Gernot Döllner, le PDG d’Audi, a récemment déclaré que ce design constituerait « une avancée audacieuse pour la marque tout en se tournant vers l’avenir et les atouts du design Audi, en recherchant la clarté et en la transposant dans le futur, sans copier le passé ». Si ce passé ne sera pas, s'en inspirer n'est pas interdit.

De façon plus concrète, Audi mettra en avant la dernière génération du Q3 Sportback, la version coupé du SUV Q3. Une variante d’une grande importance puisqu’elle séduit davantage, notamment en France, alors qu’elle est vendue plus cher.

Des nouveautés majeures à Munich

Le Salon de Munich se tiendra du 9 au 14 septembre à Munich. La rédaction de Caradisiac sera présente sur place pour vous faire vivre cet événement au plus près. Les nouveautés ne manqueront pas, à l’image de la sixième génération de Clio, un modèle dont le style marquera une rupture par rapport au modèle actuel. De son côté, Volkswagen présentera également un pilier de sa gamme, à savoir le nouveau T-Roc. De son côté, BMW mettra en avant le nouveau iX3, un modèle qui inaugure la nouvelle plateforme Neue Klasse. En face, Mercedes répliquera avec le nouveau GLC électrique.