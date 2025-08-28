Malgré sa forme olympique, la Renault Clio actuelle va céder sa place au Salon de Munich

Renault sera le seul représentant français puisque ni Citroën, ni Peugeot ne feront le déplacement à Munich. Si, en soi, cela n’est pas une bonne nouvelle, cela va permettre à la marque au losange de mieux occuper l’espace médiatique. Et pour cause puisque la Clio de sixième génération fera sa première apparition publique.

Renault diffusera une conférence en live le lundi 8 septembre à 18h00, soit la veille de l’ouverture du salon, qui se tiendra jusqu’au 14 septembre. Vous pourrez ainsi retrouver toutes les informations de cette nouvelle Clio à ce moment précis sur Caradisiac.

Cette sixième génération remplacera donc l’actuelle, dont les ventes sont encore au plus haut. Sur les six premiers mois de l’année, elle occupe la tête du classement en France avec plus de 56 000 exemplaires écoulés (6,7 % de part de marché). Juste derrière, la Peugeot 208 ne peut lutter avec un peu plus de 39 000 unités vendues (4,7 %). Depuis 1990, c’est un pilier de la gamme, même au niveau européen avec 130 500 ventes sur la même période. Malgré les lourds investissements entrepris dans les Renault 5 et Renault 4, c’est bien elle qui assure le plus gros volume, et de loin. Ces deux dernières seront bien sûr présentes sur le salon, aux côtés de l’incroyable Renault 5 Turbo 3E.

À quoi faut-il s’attendre ?

Si de nombreux prototypes de Clio VI ont déjà été surpris, il est encore difficile de deviner son design. Toutefois, sa ligne de pavillon fuyante et sa lunette plus inclinée seront inspirées du concept Emblème, comme d’autres détails. En revanche, son hayon vertical permettra de conserver un volume de coffre décent.

Nous savons qu’elle reposera toujours sur la plateforme CMF-B, mais plus évoluée afin de bénéficier de nouvelles motorisations hybrides. La nouvelle architecture électrique permet aussi de bénéficier d’équipements plus modernes. Son intérieur pourrait d’ailleurs être assez proche des R4 et R5.

Cette nouvelle génération de Clio aura la lourde de tâche de succéder à un véritable best-seller et de durer jusqu’en 2035, date à laquelle les voitures thermiques seront interdites à la vente, en théorie.