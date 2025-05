Future Renault Clio 6 : à quoi faut-il s’attendre ?

Il y aura bien une sixième génération de Renault Clio. Et cela même si en ce moment les R5 et R4 électriques et la future Twingo électrique sont à l’honneur chez le constructeur au losange. C’est que les ventes de voitures électriques n’arrivent pas à atteindre celles des voitures thermiques et qu’en attendant 2035 et le passage européen au tout électrique, il y a encore moyen d’écouler un grand nombre d’autos doté de moteurs à explosion.

Face aux ventes limitées ou stagnantes des modèles électriques, le constructeur Renault s’est décidé à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et a programmé le remplacement de sa Clio. Il n'est pas question pour la marque française de multiplier les restylages comme envisagent certains constructeurs pour permettre à leurs modèles thermiques de poursuivre leur carrière. Pour ce qui concerne la Renault Clio 6, ce sera une toute nouvelle génération !

La Renault Clio 6 est presque prête

Avec le restylage de la Clio 5, la citadine du Losange a retrouvé des couleurs, mais cela ne suffira pas pour la faire tenir plus longtemps en concession. C’est pour cela que le Renault Clio 6 arrive. Depuis déjà un long moment, les prototypes de cette nouvelle génération poursuivent les essais, un camouflage intégral les recouvrant. En ce qui concerne la plateforme de cette auto ce sera toujours la CMF-B, mais il s'agit d'une base qui a encore évolué en intégrant certains éléments de la base technique CMF-B EV qui sert aux véhicules « zéro émission » que sont les nouvelles Renault 5 et Renault 4. C’est en particulier l’architecture logicielle de la nouvelle R5 qui servira à cette nouvelle Clio. Cela veut dire que la Clio 6 se servira des équipements de cette dernière comme les aides à la conduite et également la partie infodivertissement. On peut imaginer qu’elle s’équipe des mêmes écrans que la R5, mais avec un tableau de bord spécifique affichant une atmosphère totalement différente.

Influencée par le concept-car Emblème

En ce qui concerne le style, il est bien difficile de se faire une idée définitive en regardant les prototypes camouflés. Mais on peut émettre des hypothèses, d’autant plus que le concept-car Renault Emblème, qui a été conçu sous la direction du nouveau patron de design Gilles Vidal, donne des informations sur les futurs modèles de la marque. Ce qui va influer également sur le style, c’est le gabarit de l’auto. La Clio va en effet voir ses cotes progresser en longueur (de quelques centimètres), tandis que la hauteur de l’auto sera réduite à l’arrière. À l’instar de ce que propose le concept-car Renault Emblème qui affiche un profil de SUV coupé, la ligne de toit est abaissée vers l’arrière. On le voit clairement sur les prototypes de la future Clio 6 qui circulent sur les routes.

Recherche aérodynamique poussée

Cette ligne de toit fuyante entraîne également une modification de l’angle de la lunette arrière qui sera plus inclinée (inspiration Renault Emblème là aussi). Contrastant avec cette lunette très inclinée, la Clio 6 aura un bas de hayon très vertical afin de garantir une capacité du coffre optimale. À l’avant, l’inspiration proviendra sans doute d’un mélange entre la Clio 5 Phase 2 et le concept-car Emblème, avec capot assez avancé, une calandre bien délimitée en forme d’un losange Renault dont la base et le sommet ont été élargis. Les prises d’air latérales seront proches de celles de l'Emblème avec des feux de jour positionnés sur le pourtour extérieur. Enfin, une large prise d’air d’inspiration Emblème, sera positionnée dans la partie basse du bouclier. La Clio 6 affichera davantage de formes biseautées que par le passé, cela sera visible au niveau des flancs et des bas de caisse, mais aussi des « épaules » des ailes arrière et du capot. L’allure générale du modèle sera bien différente de la Clio actuelle et affichera un aspect robuste. Le but de ses transformations, surtout en ce qui concerne la partie arrière avec cette ligne de toit fuyante et cette lunette arrière très inclinée, est de diminuer de manière importante la traînée aérodynamique, afin de réduire la consommation le plus possible.

Du nouveau sous le capot

La réduction de la consommation passera aussi par une nouvelle offre thermique. Celle-ci sera presque entièrement électrifiée avec un bloc trois cylindres 1.2 de 115 ch disposant d’une micro-hybridation 12 volts, il sera associé à une boîte manuelle ou à une nouvelle transmission à double embrayage à six rapports. Ce moteur sera disponible également en version 120 ch, pour la motorisation bicarburation essence et GPL. En entrée de gamme on trouvera aussi un 1.2, mais sans hybridation qui devrait afficher 100 ch. Enfin, en haut de gamme, la Clio fera toujours confiance à du « Full Hybrid », mais dans une nouvelle déclinaison de 160 ch (contre 145 ch actuellement) avec un bloc thermique 1.8 au lieu du 1.6 actuel et un tout nouveau moteur électrique de plus de 60 ch logé entre le bloc 1.8 et la transmission. Ce moteur ainsi qu’une capacité de batterie de traction plus importante devrait permettre à la Clio 6 de rouler un peu plus longtemps en mode 100 % électrique. L’arrivée de toutes ces nouveautés thermiques électrifiées marquera aussi l’abandon par Renault de la motorisation Diesel.

Bien partie pour durer

Avec une Renault Clio 6 qui affiche un nouveau style, de nouvelles motorisations qui devraient être plus sobres, la marque au Losange entend bien rester en tête des ventes en France (la Clio 5 est tout en haut du podium en 2024 et toujours en tête sur les premiers mois 2025 devant la Peugeot 208). Mais cette Clio 6, qui devrait être présentée en septembre pour un lancement commercial avant la fin d’année, est aussi faite pour durer longtemps en attendant 2035. À ce moment-là, elle pourrait être remplacée par une Clio 100 % électrique.