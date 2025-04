La nouvelle génération de la Renault Clio se prépare pour 2026

Avec l’arrivée chez Renault des nouvelles Renault 5, Renault 4 et bientôt Twingo électriques, on en oublierait presque, que la marque au Losange produit aussi des citadines à moteur thermique. C’est le cas de la Renault Clio dont la sixième génération poursuit ses essais sur la route en France. Ce sixième opus de la Clio disposera toujours de motorisations thermiques, qui seront pratiquement toutes électrifiées.

Afin de ne pas baisser son niveau de production, le constructeur français ne peut pas seulement compter sur les dernières nouveautés électriques. C’est pourquoi la marque au losange est dans l’obligation de renouveler certaines de ses automobiles thermiques, comme la Renault Clio qui figure toujours parmi les meilleures ventes de la marque française.

Elle a tout d’une grande !

Afin de prouver que la Clio 6 n’est pas qu’une simple évolution de la Renault Clio 5, Renault va modifier beaucoup de choses comme le style de son auto qui devrait se rapprocher du concept-car Renault Emblème. Toujours basée sur la plateforme CMF-B, mais dans une version évoluée, la Renault Clio 6 va grandir de quelques centimètres pour atteindre les 4,10 m de long.

Un peu de Renault 5 dans l’habitacle

Si le gabarit est plus imposant, la voiture sera aussi moins haute avec une ligne de toit plongeante vers l’arrière et une lunette arrière plus inclinée, ceci pour garantir un profil aérodynamique plus efficient. Afin de moderniser l’habitacle, Renault récupérera l’architecture logicielle et les équipements numériques de la Renault 5 électrique.

De nouveaux moteurs électrifiés

Enfin, sous le capot on trouvera aussi de nouvelles motorisations. Un nouveau bloc 1.2 qui existera en version thermique de 100 ch et micro-hybride 12V de 115 ch, tandis que la motorisation bicarburation sera basée sur le même moteur 1.2 MHEV 12V, mais devrait développer 120 ch. Pour la motorisation haut de gamme, Renault fera toujours confiance à une motorisation Full Hybrid, mais celle-ci affichera 160 ch et recevra un nouveau moteur thermique 1.8 (au lieu du 1.6 de la version actuelle de 145 ch) associé à un nouveau moteur électrique plus puissant.