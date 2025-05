Future Renault Clio 6 : à quoi faut-il s’attendre ?

Pour Renault (comme bon nombre de constructeurs généralistes), il est nécessaire de disposer d’une offre adaptée à tous les automobilistes. C’est pourquoi, s’il faut du fait des nouvelles réglementations il est obligatoire d'avoir une offre multiple de véhicules électriques. Il est prudent également de disposer de nombreux véhicules thermiques afin de combler les désirs de ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas encore, se convertir à l’électrique. C’est pour cela que la marque au losange ne va pas tout de suite délaisser son offre thermique et le plus bel exemple est la future Renault Clio 6 dont nous vous avons parlé dans le chapitre précédent. Pour les voitures électriques, on peut aussi noter que la gamme de la R5 n’est pas encore complète puisque l’on attend la version à 25 000 € (hors bonus) à moteur de 95 ch et 300 km d’autonomie qui devrait être commercialisée dans quelques semaines. Voici maintenant les nouveautés Renault.

Renault 4 (Renault 4 E -Tech 4x4)

Les premières livraisons de la nouvelle Renault 4 E-Tech Electrique vont commencer au début de l’été. C'est un modèle sur lequel Renault compte énormément pour accroître ses ventes dans la catégorie des petits véhicules électriques. La Renault 4 est déjà en vente sur le site du constructeur en version avec « toit fixe », tandis que la version avec toit ouvrant électrique « Plein Sud » sera disponible ultérieurement. Le petit crossover électrique de Renault est affiché à partir de 27 990 € (bonus écologique de 2 000 € déduit) en version 120 ch, avec une batterie de 40 kWh et 308 km d’autonomie. Il existe aussi à partir de 31 490 € (bonus écologique de 2 000 € déduit) en version 150 ch et batterie de 52 kWh (409 km d’autonomie). Enfin, en 2027 la gamme de la R4 accueillera une version quatre roues motrices avec un moteur électrique supplémentaire sur le train arrière. La capacité de la batterie pourrait alors progresser tandis que la puissance fera un bond pour atteindre voire dépasser les 200 ch.

Renault Twingo

Ce sera la grosse nouveauté de la marque en 2026, la Renault Twingo E-Tech Electrique arrive aux alentours du printemps 2026. Renault a tiré un trait sur les générations 2 et 3 de la Twingo pour se focaliser sur la génération 1 au niveau du style (et de ses aspects pratiques) et lui donner une digne héritière qui ne disposera pas d’un moteur thermique, mais d’une motorisation électrique. Disponible en cinq portes pour être encore plus attractive et facile d'accès, la petite Twingo devrait être vendue à moins de 20 000 €. Elle sera produite à Novo Mesto en Slovénie.

Renault Trafic, Goelette et Estafette : trois utilitaires électriques

Renault fait fort en proposant d’un seul coup les trois futurs utilitaires électriques. Avec Flexis (entreprise créée par Renault, Volvo et CMA CGM) et avec l’aide d’Ampere et de son logiciel SDV (Software Defined Vehicle ou véhicule conçu autour du logiciel), les trois utilitaires électriques arriveront vers la mi-2026 sur le marché. Basés sur une même plateforme de type « skateboard » avec batterie dans le plancher et moteur arrière (205 ch), ces modèles sont équipés d’une batterie 800 volts. Celle-ci est capable de se recharger de 15 à 80 % en 20 minutes et offre une autonomie électrique pouvant aller jusqu’à 450 km (WLTP). Hyperconnectés ces véhicules peuvent bénéficier des fonctionnalités Vehicle-to-Load (V2L) et Vehicle-to-Grid (V2G). Aux côtés d’un Renault Traffic (4,87 m ou 5,27 m de long) qui ne mesure que 1,90 m de haut pour entrer facilement dans les parkings souterrains, on trouve une Renault Goelette qui grâce à ses essieux renforcés et son châssis-cabine peut être personnalisée à l’infini par des carrossiers certifiés. Enfin, la Renault Estafette est un véhicule conçu pour la livraison urbaine et mesure 5,27 m de long pour 1,90 m de large et 2,60 m de haut. Il affiche un volume de chargement de 9 m3 et séduira les livreurs spécialistes du transport des livraisons en ville ou zones périurbaines.

Renault Captur

Si pour le moment, le remplacement ou non-remplacement du SUV citadin Renault Captur est encore secret, on imagine mal la marque Renault ne pas donner une suite à ce modèle fétiche qui vient d’être restylé en 2024. Il pourrait s’agir d’un nouveau restylage afin que ce modèle emblématique dure le plus longtemps possible, mais si l’on regarde ce que va faire Renault avec sa Clio 6, il pourrait s’agir d’un nouveau modèle chargé de rester au catalogue jusqu’en 2035. Son arrivée pourrait être programmée pour début 2027.

Renault 5 Turbo 3E

Renault a d’ores et déjà ouvert les réservations pour sa supercar électrique dont les premières livraisons sont prévues dans le courant de l’année 2027. Pour les premiers signataires de réservations de commandes, le prix prévisionnel et conseillé est de 155 000 € (le bon de réservation est de 50 000 €). Pour ce tarif, le client aura droit à une voiture qui réinterprète la célèbre Renault 5 Turbo. Cette Renault 5 Turbo 3E est équipée de deux moteurs-roues à l’arrière d’une puissance totale de 540 ch et 4 800 Nm de couple. Le 0 à 100 km/h est atteint en moins de 3,5 secondes et si l’on ne titille pas trop l’accélérateur on a droit à une autonomie de 400 km. Pour recharger, grâce à une architecture 800 volts et un chargeur acceptant 350 kW, le passage de 15 à 80 % de charge s’effectue en 15 minutes environ. Il y a de quoi poursuivre rapidement et agréablement son voyage à bord de la Renault 5 Turbo 3E. La voiture sera assemblée au sein de la Manufacture Alpine Jean Rédélé de Dieppe.

SUV Segment C, 5 et 7 places

Pour l’année 2028, Renault prévoit de commercialiser un nouveau SUV en cinq et sept places qui sera 100 % électrique. Il pourrait remplacer un modèle existant ou se doter d’un nouveau nom. Il utilisera une nouvelle plateforme qui est développée avec Nissan et devrait recevoir de nouveaux moteurs signés par l’entreprise française Valeo. Ce modèle disposera d’une architecture 800 volts.

Renault Mégane E-Tech

On attendra l’année 2029 pour apercevoir la nouvelle génération de la Renault Mégane électrique qui devrait se doter de tous les derniers perfectionnements de la technique et d’une plateforme à l’architecture 800 volts. La puissance et l’autonomie de ce modèle seront en progression.