Le lancement de la Renault 4 va être un vrai festival

Après la 5 E-Tech Electric l’année dernière et avant la Twingo de quatrième génération l’année prochaine, c’est la nouvelle 4 E-Tech Electric qui a droit à tous les honneurs de Renault cette année pour son lancement commercial.

Les essais presse du nouveau crossover électrique de la marque au losange, rival des Peugeot E-2008, Ford Puma Gen-E et autres Mini Aceman auront lieu d’ici quelques jours. L’engin est déjà disponible à la commande, au prix de base de 29 990€ avec les petites batteries de 40 kWh promettant une autonomie maximale WLTP de 308 kilomètres. Pour les « grosses » batteries de 52 kWh (408 km d’autonomie maximale WLTP), il faudra débourser au moins 33 490€.

Un festival pour son lancement

Renault mettra en tout cas les gros moyens pour accompagner le lancement du modèle : un véritable festival se tiendra à Paris en son honneur. « Pour le lancement de Renault 4 E-Tech electric, nous avons imaginé une campagne portée par une idée forte : Liberté 4 Ever. Une programmation exceptionnelle, riche en émotions et en rencontres, pensée pour faire vibrer l’esprit aventurier et authentique de la R4. Véritable icône dans l’air du temps, elle nous invite à raviver un souffle de liberté et de peace & love, à travers des expériences premium, surprenantes et résolument conviviales – à l’image du festiv4L », peut-on lire dans le communiqué officiel de la marque.

Outre des possibilités d’essayer la nouvelle 4 E-Tech Electric, il y aura une vraie programmation musicale : « Au programme : le duo The Blaze et sa musique électro très émotionnelle pour vibrer, ainsi que les jeunes talents de la pop hexagonale, Isaac Delusion, Hervé, Adé (ex Therapie Taxi) pour s’émouvoir, grâce à des concerts inoubliables et poétiques au milieu de cette nature luxuriante. Autres noms annoncés : le pape de la disco, Cerrone, et Cassius, pionnier de la French Touch, embraseront la Cl4irière avec leurs sets électro ultra dansants ! La Cl4irière accueillera également une zone plus « chill », bénéficiant d’un espace ombragé pour se détendre en présence d’une R4 aménagée qui accueillera plusieurs DJ sets tout au long du week-end », est-il annoncé.

Quel succès pour la R4 ?

La nouvelle Renault 4 E-Tech Electric va-t-elle vite s’installer dans le paysage automobile européen ? Rappelons que sa sœur la citadine R5 E-Tech Electric, après avoir séduit la presse lors de ses premiers essais (dont la rédaction de Caradisiac), s’impose comme la voiture électrique la plus vendue en France sur le début de l’année mais reste derrière les modèles familiaux leaders du marché en Europe. Chez nous, d’ailleurs, elle reçoit désormais des remises à l’achat pour aider aux ventes.

On est très curieux de voir si la R4 se vend mieux que la R5.