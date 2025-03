Pour l'instant, les petites voitures électriques se vendent moins que les grosses

On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la baisse des ventes du Tesla Model Y, handicapé par l’arrivée de sa version restylée qui a provoqué un fort phénomène d’attente auprès de la clientèle un peu partout dans le monde.

Le SUV Familial américain conserve tout de même la première place du marché automobile électrique européen en 2025 avec 14 773 exemplaires écoulés sur les deux premiers mois de l’année 2025 d’après les données préliminaires du marché compilées par DataForce et publiées par Automotive News. Il recule de 53,1% mais reste devant le Volkswagen ID.4, second avec 13 312 unités (en hausse de 172%, probablement bien aidé par les grosses remises pratiquées récemment). Egalement fortement remisée chez Volkswagen, la grosse berline ID.7 est troisième (11 303 unités, +821% !) et devance le Kia EV3 (11 271 unités) qui signe un très beau démarrage. On trouve ensuite la Volkswagen ID.3 (10 837, +141,4%), la Tesla Model 3 (10 785, -26%) et le Skoda Enyaq (10 071, +36,7%).

Les nouvelles citadines électriques sont derrière

La Renault 5 E-Tech arrive en huitième position avec ses 9 812 exemplaires écoulés, devant le BMW iX1 (8 146 exemplaires, +38%) et la Citroën ë-C3 (8 142 exemplaires). Même si ces nouvelles citadines électriques font leur apparition dans le top 10 des meilleures ventes d’Europe, elles restent pour l’instant derrière les modèles plus gros et plus chers.

Les clients préfèrent les grosses voitures électriques

C’est pourtant avec ces petits modèles, plus accessibles pour le grand public, que les ventes de voitures électriques doivent décoller chez nous (sachant que les citadines thermiques dominent le classement des meilleures ventes du marché). Précisons que la version d’entrée de gamme à petites batteries de la Renault 5 démarre à peine ses livraisons actuellement et qu’on attend la Fiat Grande Panda ainsi que la Volkswagen ID.2. Pour l’instant, les modèles électriques les plus vendus restent des véhicules familiaux plus chers. Ces citadines électriques sont-elles jugées trop onéreuses par la clientèle visée compte tenu de leur polyvalence limitée ?