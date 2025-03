Après la Renault 5, c’est au tour de la R4 d’entrée pour de bon sur scène, plus exactement le 12 mars lors de l’ouverture des commandes. À l’inverse de la citadine élue, Voiture de l’année, la R4 est disponible en plusieurs batteries et niveaux de puissance dès sa sortie. Ainsi, l’entrée de gamme se positionne sous la barre des 30 000 €, à partir de 29 990 € hors bonus éventuel. Pour mieux faire passer la pilule, Renault la propose à 230 €/mois pour une durée de 37 mois et 30 000 km (1er loyer de 2 800 € et bonus de 4 000 € déduit).

Pour s'offrir une R4 à moins de 30 000 €, il faut se contenter de la finition Evolution et du moteur de 120 ch associé à la batterie de 40 kWh. Quant à son rayon d’action, il est homologué à 308 km, une valeur proche de celle de la Renault 5 (312 km). Côté équipement, vous avez droit à l’essentiel avec la climatisation automatique, la pompe à chaleur, le régulateur de vitesse, le système multimédia avec réplication du smartphone, la caméra de recul ou encore le chargeur bidirectionnel.

Si le prix reste élevé dans l'absolu, un petit tour du côté de chez Peugeot permet de relativiser. Un E-2008 est certes plus puissant (136 ch), va plus loin (343 km), est plus grand, mais demande plus de 6 000 € supplémentaires en entrée de gamme (à partir de 36 000 €). À l’inverse, la marque est plus agressive côté location avec une offre à 212 €/mois, mais cela inclut un premier loyer de 8 700 €, le bonus écologique de 4 000 € et une remise de 3 280 €.

Dans les show room Citroën, le E-C3 Aircross s'affiche plus bas à partir de 27 400 € (113 ch et 300 km d'autonomie). Mais l'offre en l'offre en LOA n'est pas du tout compétitive puisqu'il faut débourser 337 €/mois, pour des conditions proches (2 800 € d'apport, durée de 36 mois et kilométrage annuel de 10 000 km).

Cette finition Evolution peut aussi être combinée au moteur plus puissant de 150 ch et à la batterie "autonomie confort" de 52 kWh. L’autonomie est alors étendue à 410 km et le prix grimpe d’autant : 33 490 € hors bonus. Si vous choisissez la location, comptez 280 €/mois avec les mêmes conditions que pour l’entrée de gamme. À titre de comparaison, un Kia EV3 de base est vendu 35 990 €. Sans offrir plus d'autonomie, ce dernier a comme argument une puissance supérieure et davantage de place à bord. Au jeu de la location, le coréen est plus attractif avec une offre à partir de 257 €/mois. En contrepartie, le premier loyer s'élève à 5 650 € et la location s'étend sur 49 mois et 40 000 km.

Malgré un tarif de base déjà haut perché, la finition Techno se révèle plus séduisante grâce à ses jantes alliage de 18 pouces, son antenne requin, les barres de toit longitudinales, la sellerie façon jean, le GPS incluant le préconditionnement de la batterie, les services connectés Google ou encore le régulateur adaptatif. Cette R5 Techno n’est disponible qu’avec le duo moteur de 150 ch et batterie de 52 kWh au prix de 35 490 €, hors bonus.

Enfin, le haut de gamme Iconic utilise la même chaîne de traction, mais soigne davantage son style avec des jantes alliage spécifiques "parisienne", une sellerie façon pied-de-poule tout en améliorant ses équipements : sièges avant et volant chauffants, hayon électrique, conduite autonomie de niveau 2. Pour en profiter, comptez 37 990 € hors bonus.

Par rapport à la R5, la Renault 4 offre plus d’espace à bord, notamment au niveau du coffre grâce à ses 420 litres de chargement, soit près de 100 litres supplémentaires. En revanche, son rayon d’action est légèrement inférieur alors qu’elle nécessite un effort financier de 2 000 €.

Prix et équipements Renault 4

Packs et options Renault 4