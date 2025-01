La Twingo électrique montre son habitacle - En direct du salon de Bruxelles 2025

Renault s’apprête à ressusciter la Twingo 1, et le projet suit un processus de développement accéléré. Le but de la marque est de commercialiser dès le début de l’année prochaine un véhicule électrique fabriqué en Europe et accessible à prix raisonnable, de l’ordre de 20 000 € sans bonus, en reprenant les codes stylistiques et les aspects pratiques du modèle originel, lequel s’était écoulé à près de 2,6 millions d’exemplaires dans le monde entre 1993 et 2007.

Déjà exposée sous la forme d’un concept-car au dernier Mondial de l’automobile, où les visiteurs ont pu apprécier la fidélité de ses lignes vis-à-vis de celles de son inspiratrice, la Twingo électrique revient au salon de Bruxelles où elle dévoile enfin son habitacle et profite de quelques retouches stylistiques extérieures qui la rapprochent toujours plus du futur modèle de série. Mais découvrez plutôt le tout en images.

Avec des tarifs qui s'annoncent compétitifs et des aspects pratiques des plus soignés, cette future Twingo électrique semble réunir tous les atouts aptes à en faire l'une des stars du marché européen des citadines. D'autres modèles arrivent sur le segment, et notamment une très prometteuse Volkswagen ID.2. Qui l'emportera? Après tout peu importe, on n'est pas inquiet quant aux capacités des constructeurs à écouler de nombreux exemplaires de leurs citadines électriques "premier prix". Le grand gagant sera surtout l'automobiliste, qui avec ces voitures (et d'autres à venir) va profiter d'une offre de modèles dits "propres" de plus en plus accessibles.