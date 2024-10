La nouvelle Renault Twingo s’incruste à Paris

Le Mondial de l’automobile de Paris 2024 va ressembler à un véritable show Renault dans les halls occupés par la marque au losange. Le groupe actuellement dirigé par Luca de Meo y viendra en effet avec un lot impressionnant de premières mondiales dans tous les sens : Dacia Bigster, concept-car de SUV électrique Alpine, Renault 5 E-Tech Electric, toute nouvelle 4 E-Tech Electric, concept R17 Restomod, Renault Emblème…tout le groupe viendra en force !

Et comme pour en ajouter encore une couche, l’organisateur du Mondial de l’Automobile 2024 vient d’annoncer la présence du concept-car de la prochaine Twingo de quatrième génération sur le stand de la marque. Oui, il sera donc aussi possible de venir observer les traits de celle qui doit seconder les 5 et 4 dès l’année 2026 en formant l’entrée de gamme électrique.

Sous les 20 000€ ?

Pour rappel, cette future Twingo de quatrième génération doit coûter environ 20 000€ en prix de base avant le bonus écologique (s’il existe encore d’ici le démarrage de sa production en 2026). Une fois sa commercialisation lancée en 2026, Renault comptera ainsi sur un triplé de petites autos au design très fort. Au vu de l’accueil du public pour la 5 E-Tech Electric lors de notre premier essai, on imagine que les réactions pourraient être similaires pour la 4 E-Tech Electric dans quelques jours et pour la version définitive de la Twingo, en admettant qu’elle ressemble beaucoup à ce concept-car. Hélas, pour l’instant le concept-car ne possède pas encore d’intérieur.

