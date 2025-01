Toutes les infos pratiques sur le salon auto de Bruxelles 2025

Alors que le salon de Genève n’est plus et s’exportera à Doha au Qatar en novembre prochain et que celui de Paris à montrer des signes d’encouragement sans non plus faire déplacer les foules, celui du plat pays s'annonce comme un très bon cru.

Il abritera 63 constructeurs, 5 premières mondiales, 14 premières européennes et 7 concept-car. En plus d’exposer plus de nouveautés qu’au dernier Mondial de l’auto, c’est à l’occasion de cette 101 édition du « Salon Brussels Motor Show » que sera dévoilée la Voiture de l’année 2025. Qui des sept finalistes, dont les Renault 5 et Citroën C3, remportera le trophée ? Réponse vendredi matin.

À moins de quatre heures de route ou moins de deux heures en train de Paris, un passage au salon auto de Bruxelles s’annonce incontournable pour tous les passionnés ou simples amateurs d’automobiles.

Les dates du salon de l’auto de Bruxelles 2025

Les portes ouvriront dès le vendredi 10 janvier exclusivement pour la presse. Une journée spéciale à laquelle Caradisiac répond évidemment présent. Vous pourrez ainsi suivre l’actualité du salon au plus près grâce à notre équipe dédiée. Le grand public est convié du samedi 11 au dimanche 19, soit neuf jours dont deux nocturnes.

Les horaires du salon de l’auto de Bruxelles 2025

Voici les horaires du salon pour les journées ouvertes au public :

Samedi 11 janvier : de 10h à 19h

Dimanche 12 janvier : de 10h à 19h

Lundi 13 janvier : de 10h à 22h (nocturne)

Mardi 14 janvier : de 10h à 19h

Mercredi 15 janvier : de 10h à 19h

Jeudi 16 janvier : de 10h à 19h

Vendredi 17 janvier : de 10h à 22h (nocturne)

Samedi 18 janvier : de 10h à 19h

Dimanche 19 janvier : de 10h à 19h

Le prix des billets du salon auto de Bruxelles 2025

L’entrée coûte 15 € pour un adulte et 10 € pour un enfant jusqu’à 15 ans. Il est recommandé d’acheter sa place en ligne afin d’éviter les files d’attente à l’entrée du salon. À noter qu’il est impossible de payer en espèce sur place, seule la carte est acceptée.

Comment se rendre au salon auto de Bruxelles 2025

Le salon se tiendra à Brussels Expo, 1 Place de Belgique, 1020 Brussels, au Palais 5, 6, 7, 9, 11 et Patio. Le salon est facilement accessible en transports en commun, se situe à 10 minutes de l’aéroport de Zaventem et plusieurs parkings sont disponibles (B, T, M, E et C). À noter que les C et T sont équipés de bornes pour les véhicules électriques.

Les principales nouveautés du salon auto de Bruxelles 2025

Pour la première fois, le haut de gamme DS N°8 se laissera s’approcher du grand public, la Renault Twingo montrera enfin son intérieur, et Citroën fera le déplacement avec le C3 Aircross. S’ajouteront aux marques françaises, la Fiat Grande Panda, le Toyota Urban Cruiser, le Leapmotor C10, le Hyundai Ioniq 9, la Mercedes CLA, ou encore l’Opel Frontera.