Il y aura plus de nouveautés au salon auto de Bruxelles qu'à celui de Paris

Cette semaine, Bruxelles devient la capitale mondiale de l’automobile à l’occasion de la 101ème édition de son salon, qui se tiendra du 10 au 19 janvier. Quelques 63 constructeurs y font le déplacement (soit 15 de plus qu'à Paris), parmi lesquelles la quasi-totalité des poids lourds du marché européen à l’exception notable de Land Rover, Jaguar (tout excusé…), Volvo ou Ferrari. Pour le reste, de Dacia à Bugatti en passant par Mercedes (qui exposera 22 voitures!), Tesla, DS, Porsche ou Toyota, tout le monde sera là. Une bonne raison de mettre cap au nord, d’autant que la mise en scène du salon, plutôt simpliste, à l’immense mérite de pouvoir exposer de nombreux véhicules sur chaque stand.

L’ambiance est plus celle d’un grand salon de concessionnaires, ce qui permet de bien voir et approcher les autos, que celle d’un "motor show" certes spectaculaire mais où il est parfois bien difficile d’approcher tel ou tel modèle. Précisons que la surface du salon s’établit à 56 000 m2, contre 70 000 m2 au Mondial de l’auto parisien.

Au programme, 5 premières mondiales, 14 premières européennes et 7 concept-cars parmi lesquels la Twingo électrique dont on découvrira pour la première fois l’intérieur. Or, même s’il s’agit d’un prototype, celui-ci préfigure fidèlement le très attendu modèle de série, qui sortira début 2026. Autres stars annoncées : les DS N°8 (750 km d'autonomie électrique!), Mercedes CLA (encore camouflée), Cupra Terramar, Fiat Grande Panda, Abarth 600e, Lancia Ypsilon (avec notamment la déclinaison compétition Rally4 HF), Alfa Romeo Junior (dont la version Q4), Renault 4 et autres Citroën C3 Aircross.

Précisons pour terminer que la voiture de l’année sera dévoilée dès vendredi matin, quelques heures avant l’ouverture du salon au grand public. Qui l’emportera en 2025 ? Selon le vote des lecteurs de Caradisiac, c’est le duo Renault 5/Alpine A290 qui a toutes les chances de l’emporter, devant les Citroën C3/ë-C3 et le Dacia Duster. Autant de modèles qui feront eux aussi le voyage jusqu’au palais du Heysel, dont l’entrée sera facturée 15 € aux adultes, 10 € aux 10-15 ans, et reste gratuite pour les plus jeunes. Une grande partie de la rédaction de Caradisiac y fera le déplacement, et vous présentera les principales nouveautés de ce salon en passe de s’affirmer comme l'un des grands rendez-vous européens.